옥스퍼드에 K문학 전문 출판 브랜드 출범…첫 작품은 차인표 소설

영국 옥스퍼드에 한국 문학을 영어권 독자들에게 소개하는 전문 출판 브랜드가 출범했다. 첫 출간작으로는 배우 겸 소설가 차인표의 장편소설이 선정됐다.

16일 영국 현지 언론에 따르면 옥스퍼드대 한국학센터는 현지 독립 출판사 옥스퍼드 이북스(Oxford eBooks)와 한국 문학 전문 출판 브랜드 ‘K-프레스’(K-PRESS) 출범을 위한 업무협약을 체결했다.

K-프레스는 한국 문학 작품을 영어로 번역해 출간하는 전문 임프린트다. 임프린트는 특정 분야의 도서를 전문적으로 출판하기 위해 운영하는 독립 브랜드를 뜻한다.

옥스퍼드에서 강연하고 있는 배우 겸 작가 차인표. 옥스퍼드대 한국학센터

첫 작품은 차인표의 소설가 데뷔작인 ‘언젠가 우리가 같은 별을 바라본다면’의 영문판 ‘마더 스타’(Mother Star)다. 옥스퍼드대 한국학센터 소장 조지은 교수와 영국 시인이자 작가인 케이트 클랜치가 번역에 참여했다.

이 소설은 일제강점기 일본군 위안부 피해자들의 아픔을 다룬 작품이다. 2009년 ‘잘가요 언덕’이라는 제목으로 처음 출간됐으며, 2021년 현재 제목으로 개정 출간됐다. 2024년 옥스퍼드대가 처음 개최한 한국 문학 페스티벌에서 소개되면서 해외 독자들의 관심을 받았다.

차인표는 이번 출간에 대해 “영국에서 한국 문학을 전문적으로 소개하는 창구가 생긴다는 소식이 반갑고, 첫 작품으로 제 소설이 선정돼 감사하다”며 “영어권 독자들이 굴곡진 역사 속 희생자들이 겪었던 아픔에 공감할 수 있다면 작가로서 더 바랄 것이 없다”고 밝혔다.

출판 실무는 20여 년간 현지에서 출판업을 해온 옥스퍼드 이북스가 맡는다. 출판 계약과 도서 제작을 비롯해 유통과 마케팅까지 전반적인 업무를 담당한다. 옥스퍼드대 한국학센터는 해외에 소개할 한국 작가와 작품을 발굴하는 역할을 한다.

K-프레스는 국내외에 널리 알려지지 않았더라도 성장 가능성이 있는 작가와 문학적 가치가 높은 작품을 지속적으로 찾아 영어권 시장에 소개할 계획이다. 특히 한국 문학의 다양성을 알리고, 영국 출판시장에서 상대적으로 부족한 한국 아동·청소년 문학의 소개도 확대한다는 방침이다.

K-프레스는 오는 22일 옥스퍼드대 이그재미네이션스쿨에서 열리는 ‘옥스퍼드 독립출판 도서전’에도 참여한다. 2020년 시작된 이 행사는 매년 약 150개 독립 출판사와 작가가 참여하는 행사다.

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