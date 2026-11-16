토스, ‘통신 마이데이터’ 전문기관 사기업 첫 지정… 요금제 추천 서비스 연다

토스가 개인정보보호위원회의 통신 마이데이터 일반전문기관으로 지정받아 ‘내 통신비 분석 및 최적 요금제 추천’ 서비스를 선보인다고 16일 밝혔다. 통신 분야에서 민간기업이 일반전문기관으로 지정된 것은 이번이 처음이다.

이 서비스는 이용자가 토스 앱에서 통신 마이데이터를 연결하면, 매달 통신비와 사용량을 점검받고 사용량·혜택·가격 등을 종합해 최적 요금제를 추천받는 방식이다. 통신사나 요금제 정보를 직접 입력할 필요는 없다.

대상은 SK텔레콤·KT·LG유플러스 회선을 이용하는 19세 이상 내국인이다. 알뜰폰은 통신 마이데이터 정보 전송 대상에서 제외돼 현재 지원되지 않는다.

이 서비스는 토스 앱 전체 탭에서 바로 이용할 수 있다. 자산 홈의 통신비 영역을 통해서도 들어갈 수 있다. 통신 마이데이터는 이용자가 직접 동의해 연결하며, 수집하는 정보는 요금제명과 사용량 등 최소한으로 제한된다고 토스 측은 전했다. 통신 마이데이터 연결 정보는 개인정보보호위 온마이데이터 플랫폼을 통해 통합 조회가 가능하다.

토스는 앞으로 요금제뿐 아니라 통신 혜택과 인터넷 등으로 서비스를 넓혀, 이용자가 자신의 소비에 맞는 합리적인 선택을 이어갈 수 있도록 할 계획이다.

토스 관계자는 “통신비는 매달 나가지만 내 사용량에 맞는 요금제인지 확인하기는 쉽지 않았다”며 “통신 마이데이터로 사용량에 꼭 맞는 요금제를 찾아, 더 많은 이용자가 합리적으로 통신비를 관리할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지