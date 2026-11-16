[시사일본어학원의 초단기 일본어 회화] 이사

인공지능(AI)이 전 지구를 휩쓸고 있다. 그 기세와 영향은 인간 삶의 공간과 질을 바꿔 놓은 산업혁명 못지않을 것 같다. 산업혁명이 혈연 중심의 전통사회를 이해관계에 기반하는 계약 중심의 사회로 변모시켰듯이 AI도 새로운 유형의 사회를 불러올 듯싶다. 물론 기대와 우려가 교차한다. AI 이용 중에 나타나는 ‘아첨’은 우려의 한 모습이다. ‘AI 아첨’은