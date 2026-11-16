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[시사일본어학원의 초단기 일본어 회화] 이사
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입력 :
2026-11-16 18:18
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[시사일본어학원의 초단기 일본어 회화] 이사
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오피니언
[설왕설래] 창업주의 불명예 퇴진
애플의 창업주 스티브 잡스는 2005년 스탠퍼드대 졸업식 연설에서 자신이 경험한 실패와 좌절의 시기를 회고하며 “최고의 시간”이라고 불렀지만, 그것은 실리콘밸리 역사상 가장 극적인 추락과 부활의 서사였다. 그러니까 1985년 5월, 잡스는 펩시콜라 사장 출신 존 스컬리와의 권력투쟁에서 패한 뒤 자신이 차고에서 일군 회사를 떠나야 했다. 애플은 이후 극심한
[특파원리포트] 트럼프는 떠나도 트럼피즘은 남는다
미국 중간선거를 열흘 앞둔 지난달 24일 미시간주 사전투표 시작일에 디트로이트와 교외 지역의 투표소들을 돌며 투표를 마치고 나온 이들에게 누구에게 투표했는지, 왜 투표했는지 물었다. 오전 8시30분부터 약 1시간30분 동안 머무른 워런시청 투표소는 디트로이트 근교로, 도널드 트럼프 대통령 지지층인 노동자 계층과 디트로이트 출퇴근 인구가 섞여 있어 공화당과
[이종호칼럼] AI시대 전기 주권이 국력이다
전기는 인류의 수명과 삶의 질을 높인 가장 조용한 공로자다. 음식을 보관하는 냉장고, 깨끗한 물을 공급하는 정수장, 생명을 지키는 병원의 의료 장비도 전기 위에서 돌아간다. 인공지능(AI) 시대에 전기는 국가 안보와 경제를 좌우하는 전략 자원이 되고 있다. 24시간 가동되는 반도체 공장과 AI 데이터센터는 막대한 전력을 요구한다. 특히 반도체 공정은 순간
[김정기의호모커뮤니쿠스] AI의 아첨
인공지능(AI)이 전 지구를 휩쓸고 있다. 그 기세와 영향은 인간 삶의 공간과 질을 바꿔 놓은 산업혁명 못지않을 것 같다. 산업혁명이 혈연 중심의 전통사회를 이해관계에 기반하는 계약 중심의 사회로 변모시켰듯이 AI도 새로운 유형의 사회를 불러올 듯싶다. 물론 기대와 우려가 교차한다. AI 이용 중에 나타나는 ‘아첨’은 우려의 한 모습이다. ‘AI 아첨’은
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