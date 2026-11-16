국립오페라단 ‘돈 카를로스’ 13년 만에 무대

프랑스 파리 교외 퐁텐블로의 숲에서 운명처럼 만난 스페인 왕자 돈 카를로스와 프랑스 공주 엘리자베트는 사랑을 맹세한다. 그러나 두 나라의 평화를 위한 정략결혼으로 엘리자베트는 연인 카를로스가 아닌 그의 아버지 스페인 국왕 필리프 2세의 왕비가 된다. 하루아침에 새어머니가 된 옛 연인을 바라보며 절망하는 왕자와 사랑을 희생한 왕비. 이들을 둘러싼 궁중의 음모와 권력 암투는 거대한 비극으로 치닫는다.

국립오페라단이 베르디의 대작 ‘돈 카를로스’(포스터)를 13년 만에 무대에 올린다고 16일 밝혔다. 2013년 베르디 탄생 200주년을 기념해 이탈리아어 4막 판본으로 선보였던 작품을 이번에는 프랑스어 5막 판본으로 공연한다. 1886년 모데나에서 확정된 5막 구성에 프랑스어 원어를 적용한 국내 초연 무대다.



가장 큰 차이는 2013년 공연에서 생략됐던 1막 ‘퐁텐블로의 숲’이 되살아난다는 점이다. 두 주인공의 첫 만남과 사랑의 맹세가 펼쳐지면서 이후 비극의 출발점이 한층 선명해진다.



연출과 무대·의상은 유럽 오페라계의 거장 야니스 코코스가 총괄한다. 파리 국립오페라와 밀라노 라 스칼라, 빈 국립오페라 등에서 활동해온 그는 이 작품을 “개인의 내밀한 삶과 역사가 하나로 뒤엉키는 작품”으로 정의한다. 국가의 논리와 종교적 광신, 가문의 의무에 짓눌린 인물들이 자신의 내면을 지키려는 투쟁에 초점을 맞춘다.



지휘는 이탈리아 오페라 전문 지휘자 발레리오 갈리가 맡는다. 푸치니상과 황금가면상을 수상한 그는 나폴리 산 카를로 극장과 베를린 도이체 오페라 등에서 활동했으며 2022년 국립오페라단의 ‘아틸라’를 지휘한 바 있다.



돈 카를로스 역에는 영국 테너 아담 스미스와 베르디 국제 성악콩쿠르 우승자인 테너 김정훈이 더블 캐스팅됐다. 메트로폴리탄 오페라와 런던 로열 오페라 하우스 등에서 활약한 스미스는 이번 공연으로 한국 무대와 돈 카를로스 역에 처음 도전한다. 엘리자베트 역에는 메트로폴리탄 오페라와 파리 국립오페라 등에서 활약한 소프라노 제니퍼 로울리와 소프라노 오미선이 출연한다.



공연시간은 인터미션을 포함해 약 4시간20분에 이른다. 서울 예술의전당 오페라극장에서 12월 3∼6일.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지