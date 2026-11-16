엠제이그룹 3개사, ISO 45001 동시 인증…그룹 차원의 안전보건경영 강화

엠제이그룹 ISO 45001 인증서 수여식에서 정용현 엠제이그룹 회장과 정창근 한국경영표준인증원(KSC) 원장이 인증서를 들고 기념촬영을 하고 있다. 사진=엠제이그룹 제공

엠제이그룹은 엠제이코리아와 제이앤조이 등 그룹 내 3개 회사가 안전보건경영시스템 국제표준인 ‘ISO 45001:2018’ 인증을 획득했다고 밝혔다.

인증서 수여식에는 정용현 엠제이그룹 회장과 정창근 한국경영표준인증원(KSC) 원장, 김동욱 엠제이코리아 대표, 정은선 제이앤조이 대표 등 관계자들이 참석했다. 정창근 원장은 정용현 회장에게 3개 회사의 인증서를 전달했다.

엠제이그룹에 따르면 이번 인증으로 그룹 내 관련 법인 전체가 국제표준에 기반한 안전보건경영체계를 구축했다. 각 회사는 인력공급과 근로자파견을 비롯해 시설관리, 경비, 위생관리 등의 서비스를 제공하고 있다.

그룹은 파견근로자가 안전한 환경에서 근무할 수 있도록 현장별 위험요인 파악과 안전보건교육, 사고 예방활동을 강화할 방침이다. 고객사와의 안전보건 협력체계도 지속적으로 확대할 계획이다.

정용현 회장은 “파견근로자의 안전은 기업이 반드시 지켜야 할 가장 중요한 가치”라며 “이번 그룹 전체의 ISO 45001 인증을 계기로 각 사업장의 위험요인을 더욱 체계적으로 관리하고, 모든 근로자가 안심하고 일할 수 있는 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

정창근 원장은 “인력파견업은 근로자가 다양한 고객사 현장에서 업무를 수행하는 만큼 파견사업주와 사용사업주 간의 긴밀한 안전보건 협력이 중요하다”며 “엠제이그룹의 이번 인증이 파견근로자 보호와 안전한 작업환경 조성을 위한 실질적인 경영활동으로 이어지기를 기대한다”고 밝혔다.

엠제이그룹은 앞으로 그룹 통합 안전보건 방침을 바탕으로 현장별 위험성평가와 근로자 의견 청취, 안전보건교육 및 사고 예방활동을 강화할 예정이다. 이를 통해 지속가능성과 신뢰를 갖춘 인력서비스 전문기업으로 성장한다는 계획이다.

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