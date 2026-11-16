월드비전·한국공항공사, ‘2026 청소년 항공캠프’ 마무리

국제구호개발 NGO 월드비전(회장 조명환)은 한국공항공사(사장 김원준)와 함께 진행한 ‘2026 청소년 항공캠프’가 고등부 2회차를 끝으로 올해 일정을 마무리했다고 밝혔다.

이번 캠프는 수도권 외 지역 청소년에게 항공산업 현장 체험과 진로교육 기회를 제공하고, 지역 간 진로교육 격차를 줄이기 위해 마련됐다. 월드비전과 한국공항공사가 주최하고 전남광주통합특별시청과 전남광주통합특별시교육청이 공동 참여했다.

올해로 2회째를 맞은 캠프는 지난해 참여자들의 호응을 바탕으로 한국공항공사와 전남광주통합특별시, 전남광주통합특별시교육청이 사업비를 공동 부담해 규모를 확대했다.

캠프는 중등부 3회, 고등부 2회 등 총 5회에 걸쳐 회차별 3박 4일 일정으로 운영됐다. 중학생 70명과 고등학생 48명 등 청소년 118명, 대학생 멘토 12명을 포함해 총 130명이 참여했다.

고등부 캠프는 8월과 10월 두 차례 진행됐다. 마지막 2회차는 10월 25일부터 28일까지 여수 지역 학생들을 대상으로 열렸다.

참가 학생들은 한국공항공사를 방문해 공항 시설과 운영에 관한 설명을 듣고, 항공사 훈련센터 견학과 승객응대 서비스 체험에 참여했다. 국립항공박물관에서는 항공기 조종·관제 체험과 현직 정비사 특강을 통해 항공 분야 직무를 살펴봤다.

연세대학교 항공우주 동아리와의 교류활동을 비롯해 성수동 미션 투어, 롯데월드타워 탐방도 진행됐다. 이와 함께 DIY 굿즈 제작, 또래 관계 증진 활동, 진로 로드맵 작성·공유 등 참여형 프로그램이 마련됐다.

초당대학교 항공운항학과 재학생 12명은 전문 멘토단으로 참여했다. 멘토들은 고등학생들과 3박 4일 전 일정을 함께하며 진로 로드맵 작성과 진로 탐색을 도왔다. 대학생 멘토를 대상으로는 봉사와 멘토링을 통한 리더십·직무역량 강화 기회와 취업 컨설턴트 특강이 제공됐다.

고등부 캠프에 참여한 진성여자고등학교 이지민(가명) 학생은 “항공산업이 얼마나 방대하고 다양한 분야로 이루어져 있는지 깨닫게 됐다”며 “특히 현직 정비사님의 진로특강이 가장 기억에 남는다. 보이지 않는 곳에서 안전을 책임지는 전문성과 책임감을 보며 제 자신을 되돌아보게 됐다”고 말했다.

이어 “대학생 멘토 선배들의 현실적인 조언과 현직자들의 이야기를 들으며 꿈을 구체화할 수 있었다”며 “태어나서 처음으로 비행기를 타고 여수로 돌아오며, 더 넓은 세상을 향해 날아오를 미래에 확신을 갖게 된 뜻깊은 시간이었다”고 덧붙였다.

중등부 캠프는 6월부터 7월까지 총 3회 운영됐으며, 학생 70명이 참여했다. 학생들은 한국공항공사 방문과 항공 보안검색 체험, 국립항공박물관 조종·관제 시뮬레이션, 현직자 특강, 연세대학교 캠퍼스 투어 등을 경험했다.

무안 지역 대상 3회차 캠프에 참여한 오룡중학교 1학년 김서연(가명) 학생은 “국립항공박물관에서 항공기 조종과 관제를 체험하며 항공 분야에 새로운 흥미가 생겼다”며 “연세대학교 캠퍼스 투어와 현직자 특강을 통해 꿈을 향해 나아가는 멋진 어른이 되고 싶다는 동기부여가 됐다”고 전했다.

한국공항공사 관계자는 “이번 항공캠프가 전남광주지역 청소년들에게 공항과 항공산업 현장을 직접 경험하고 다양한 직무를 알아보는 기회가 됐기를 바란다”며 “학생들이 항공 분야에 대한 이해를 넓히고 자신의 적성과 진로 가능성을 탐색하는 뜻깊은 시간이 되었기를 기대한다”고 말했다.

조명환 월드비전 회장은 “이번 항공캠프가 전남광주지역 청소년들이 항공산업을 폭넓게 이해하고 미래의 꿈을 구체화하는 계기가 되었기를 바란다”며 “앞으로도 아동·청소년들이 거주 지역이나 환경에 관계없이 다양한 경험을 통해 꿈을 키우고 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

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