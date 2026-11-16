호나우지뉴, 11년 만에 그라운드 돌아왔다…이탈리아 3부리그 출전

브라질의 축구 스타 호나우지뉴(46)가 은퇴 이후 11년 만에 그라운드로 돌아왔다. 이탈리아 3부리그 소속 라벤나FC 유니폼을 입고 공식 경기에 출전했다.

AFP통신 등에 따르면 호나우지뉴는 15일(현지시간) 이탈리아 라벤나의 스타디오 브루노 베넬리에서 열린 포를리와의 세리에C 경기에 선발 출전했다. 2015년 브라질 플루미넨시 소속으로 마지막 공식 경기를 치른 이후 처음이다.

등번호 10번을 달고 공격진에 배치된 호나우지뉴는 전반 45분을 소화했다. 그는 전성기 시절 보여줬던 폭발적인 돌파와 개인기보다는 동료에게 공을 연결하고 패스를 배급하는 데 집중했다. 전반 36분에는 줄리오 도나티의 선제골로 이어지는 공격 전개에 관여했다.

라벤나는 호나우지뉴의 복귀전에서 포를리를 2-0으로 꺾었다. 후반 13분 시모네 라비가 추가 골을 넣었다. 호나우지뉴는 하프타임에 교체됐으며 경기장을 돌며 관중들의 박수를 받았다.

연합뉴스

이번 복귀는 라벤나 구단주 이그나치오 치프리아니와의 오랜 친분에서 비롯됐다. 호나우지뉴는 지난 6월 라벤나와 계약을 체결했으며 구단 지분도 일부 확보했다. 라벤나는 이탈리아 에밀리아로마냐주를 연고로 하는 구단으로, 현재 세리에C에서 세리에B 승격을 목표로 하고 있다.

호나우지뉴의 출전은 경기장 안팎에서 큰 관심을 모았으며, 복귀전에는 약 6500명의 관중이 경기장을 찾았다. 구단은 관중 수요에 대응하기 위해 임시 관람석까지 추가 설치했다.

호나우지뉴는 경기 전 인터뷰에서 “다시 축구를 할 수 있어 매우 기쁘다”며 “내가 꿈을 이뤘던 것처럼 다른 사람들도 자신의 꿈을 계속 추구할 수 있도록 긍정적인 영향을 주고 싶다”고 말했다.

구단 측은 호나우지뉴가 앞으로 몇 차례 더 출전할지 구체적으로 밝히지 않았다. 그 역시 구단 회장이 요청한다면 다시 경기에 나설 수 있다는 뜻을 내비쳤다.

한편 호나우지뉴는 2002년 한일 월드컵에서 브라질의 우승을 이끌었으며, 2005년 발롱도르를 수상했다. FC바르셀로나에서 활약하며 두 차례 스페인 프리메라리가 우승과 2006년 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 우승을 경험했다.

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