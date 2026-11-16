대구사이버대, 웹 접근성 지원 도구 ‘모두웹’ 성과∙확산 계획 발표

대구사이버대학교는 자체 개발한 오픈소스 웹 접근성 지원 도구 ‘모두웹(ModuWeb)’의 개발 성과와 향후 확산 계획을 발표했다고 16일 밝혔다.

‘모두웹’은 대구사이버대 정보화지원팀이 웹사이트 이용자의 다양한 접근성 요구를 충족하기 위해 자체 개발한 오픈소스 도구다. 글자 크기 조절, 화면 대비 조정, 애니메이션 제어 등 맞춤형 기능을 제공해 이용자가 자신의 필요에 따라 웹 콘텐츠를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 돕는다.

오픈소스 웹 접근성 지원 도구 ‘모두웹’ 개발 성과 발표회가 열리고 있다. 대구사이버대학교 제공

이번 발표에서는 모두웹의 주요 기능 개선 사항과 글로벌 코드 공유 플랫폼 ‘깃허브(GitHub)’를 통한 오픈소스 공개 및 확산 현황이 소개됐다. 또한 실제 웹사이트에 해당 도구를 적용하는 방법과 구체적인 활용 방안도 함께 공유했다.

대학 측은 각 사이버대학과 정보기술(IT) 기업이 기관별 웹사이트 운영 환경에 맞춰 모두웹을 손쉽게 도입할 수 있도록 적용 절차를 안내했다. 아울러 외부 개발자들이 오픈소스 프로젝트에 직접 참여해 기능 개선과 기술 고도화에 기여해 줄 것을 독려했다.

대학은 이번 발표를 계기로 여러 교육기관과 개발자가 함께 웹 접근성 개선에 나서는 협력 생태계가 구축될 것으로 기대하고 있다. 정보화지원팀 역시 모두웹의 개발 성과에 안주하지 않고, 웹사이트의 접근성을 손쉽게 높일 수 있는 후속 프로그램을 추가로 개발할 계획이다.

이를 통해 이용자 중심의 접근성 지원은 물론 개발∙운영 단계 전반의 접근성 개선을 함께 추진한다. 교육기관과 IT 기업이 웹 접근성을 보다 체계적이고 지속적으로 관리할 수 있는 환경을 조성하겠다는 구상이다.

이근용 총장은 “모두웹이 대학을 넘어 다른 교육기관과 다양한 웹서비스에서도 폭넓게 활용돼 디지털 정보격차 해소에 기여하기를 기대한다”며 “앞으로도 대학이 보유한 기술 경험을 적극 공유하고, 누구나 차별 없이 디지털 교육 환경을 누릴 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

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