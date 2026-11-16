에덴뷰, 높이 조절 가능 농작업용 의자 ‘쪼그리’ 신제품 출시

농작업용 편의장비 전문기업 ㈜에덴뷰는 농업인의 신체조건과 작업환경에 따라 높이를 조절할 수 있는 3단 높이조절형 작업용 의자 ‘쪼그리’를 최근 새로 출시했다고 16일 밝혔다.

이번 신제품은 기존 고정형 작업용 의자와 달리 하나의 제품으로 소·중·대 3단계 높이를 조절할 수 있도록 설계한 것이 특징이다.

에덴뷰가 새롭게 출시한 ‘3단 높이조절형 쪼그리’ 착용 모습. 에덴뷰 제공

높이 조절은 의자 외피의 지퍼를 열고 내부 쿠션을 추가하거나 제거하는 방식이다. 높이에 따라 외피도 확장·축소돼 의자 형태를 유지하도록 했다.

특히 허리를 숙이거나 쪼그려 앉는 작업이 많은 밭농업 현장에서 작업자의 체형과 작물의 생육 단계에 맞춰 사용할 수 있도록 개발됐다. 여러 높이의 의자를 별도로 구입해야 하는 부담도 줄일 수 있다는 게 업체 측 설명이다.

관련 기술은 ‘높낮이 조절 가능한 작업용 의자’라는 명칭으로 특허 등록을 마쳤으며, 허리벨트형과 허리보호대형, 일반 작업용 의자에도 적용할 수 있다. 조달청 벤처나라에도 등록됐다.

전남광주통합특별시 대촌지역에서 농사를 짓는 최영현 씨는 “작업에 따라 높이가 다른 의자를 따로 사용했는데, 이제는 하나로 세 가지 높이를 조절할 수 있어 편리하다”며 “여러 개를 구입할 필요가 없어 비용까지 아낄 수 있다는 점이 좋은 것 같다”고 말했다.

이진국 에덴뷰 대표는 “농업인의 신체조건과 다양한 작업환경을 고려해 하나의 의자로 여러 규격을 사용할 수 있도록 개발했다”며 “앞으로도 농업 현장의 목소리를 반영해 작업 부담을 줄이고 편의성을 높이는 제품을 선보이겠다”고 밝혔다.

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