부산, 2028 세계디자인수도 공식 인수…‘포용적 디자인 도시’ 도약 시동

부산이 2028 세계디자인수도(WDC) 공식 인수인계를 마치고 글로벌 디자인도시로 도약하기 위한 행보에 나섰다. 개최 도시 간 국제 협력 플랫폼 구축을 제안하는 등 디자인을 통한 도시 혁신과 지역 산업 경쟁력 강화에 나선다는 구상이다.

카를리나 로만(왼쪽부터) 2026 WDC 프랑크푸르트 라인마인 CEO, 프라디움나 비야스 WDO 회장, 전재수 부산시장이 지난 14일(현지시간) 독일 프랑크푸르트에서 열린 ‘2028 세계디자인수도 공식 인수인계식’에서 기념촬영을 하고 있다. 부산시 제공

16일 부산시에 따르면 전재수 부산시장이 지난 14일(현지시간) 독일 프랑크푸르트에서 세계디자인기구(WDO) 회장 및 프랑크푸르트시장과 면담하고, 2028 세계디자인수도 공식 인수인계식에 참석했다.

부산은 지난해 7월 세계 11번째 세계디자인수도로 선정된 데 이어 올해 3월 WDO와 공식 협정을 체결하고 추진단을 설립하는 등 개최 준비를 진행해 왔다.

전 시장은 이날 프라디움나 비야스 WDO 회장과 마이크 요제프 프랑크푸르트시장을 만나 역대 개최 도시의 디자인 정책과 우수 사례를 공유하고 공동 프로젝트 추진 방안을 논의했다. 또 2026 세계디자인수도인 프랑크푸르트 라인마인의 성공적인 개최를 축하하고 시민참여 디자인 사업 등 정책 교류 확대도 제안했다.

이어 프랑크푸르트 파울교회에서 열린 인수인계식에서 부산의 디자인 비전인 ‘모두를 포용하는 도시, 함께 만들어가는 디자인(Inclusive City, Engaged Design)’을 소개했다. 시민이 도시문제 해결에 직접 참여하고 디자인으로 도시의 미래를 함께 만들어가는 포용적 도시를 구현하겠다는 것이다.

이번 행사에서 전 시장이 제안한 ‘국제 협력 디자인 이니셔티브 부산’도 주목받았다. 역대 개최 도시와 향후 개최 도시들이 기후변화와 고령화 등 공통의 도시문제를 발굴하고 디자인을 활용한 해결 방안을 함께 모색하자는 취지다.

시는 2028년 행사 이후에도 개최 도시 간 인적 교류와 정책·산업 분야 공동사업을 이어가 해당 이니셔티브를 국제 협력 플랫폼으로 발전시킬 계획이다. 지역 디자인기업과 대학, 청년 인재의 참여를 확대해 디자인산업 성장과 미래 인재 양성으로 연결한다는 구상이다.

전 시장은 “이번 공식 인수인계식은 부산이 세계디자인수도로서 새로운 여정을 시작하는 뜻깊은 자리”라며 “시민이 직접 참여하고 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 디자인의 가치를 시정 전반에 확산하고, 세계 도시들과 지속 가능한 디자인의 미래를 만들어가겠다”고 말했다.

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