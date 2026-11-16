한국사진기자협회, ‘하이에나 떼’ 발언 최민희 의원 고소 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

이호재 한국사진기자협회장이 16일 서울 영등포경찰서에서 최근 국회에서 취재중인 기자들을 '하이에나 떼'로 표현한 최민희 더불어민주당 의원에 대한 고소장 접수를 앞두고 입장을 밝히고 있다.

이호재 한국사진기자협회장이 16일 서울 영등포경찰서에서 국회 출입 사진·영상 기자들을 ‘하이에나 떼들’이라고 표현한 최민희 더불어민주당 의원에 대한 고소장을 접수하고 있다.

한국사진기자협회는 이날 최 의원을 모욕 혐의로 고소했다. 이번 고소에는 협회와 함께 최 의원이 촬영한 사진에 얼굴이 노출된 기자 10명이 참여했다.

앞서 최 의원은 지난 5일 지역구 당원 등이 참여한 온라인 단체 대화방에 국회에서 취재 중인 사진·영상 기자들의 사진을 올리며 ‘하이에나 떼들’, ‘어떻게든 이간 영상을 찍으려 저러고 있다’는 글을 남겨 논란을 빚었다.

이 회장은 고소장 접수에 앞서 취재진에게 사진에 얼굴이 노출된 기자들이 정신적 충격을 겪고 있으며 현장 취재에도 어려움을 호소하고 있다고 밝혔다. 이어 최 의원의 사과에 진정성이 부족하다며 정치권의 언론인에 대한 인식이 바뀌어야 한다고 강조했다.

한국사진기자협회 이호재 회장과 서재훈 수석부회장을 비롯한 사진기자들이 16일 오전 서울 영등포경찰서를 찾아 사진·영상 기자들을 '하이에나 떼들'이라고 비하한 최민희 더불어민주당 최고위원을 명예훼손 혐의로 고소하기 위해 고소장을 제출하고 있다.

최 의원은 논란이 확산하자 사회관계망서비스(SNS)와 국회 기자회견을 통해 부적절한 표현이었다며 사과했다. 한국사진기자협회는 이번 형사 고소와 별도로 손해배상 청구 등 민사소송도 추진할 방침이다.

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