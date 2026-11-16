제주 무사증 폐지 법안 발의에 관광업계 ‘발칵’

제주의 핵심 관광 정책인 외국인 무사증(무비자) 입국 특례를 전면 폐지하는 내용의 법률 개정안이 국회에 발의되자 제주도와 관광업계가 반발하고 있다.

16일 정치권에 따르면 국민의힘 송언석 의원(경북 김천시)이 이 같은 내용을 담은 ‘제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법 일부개정법률안’을 대표발의했다. 이번 법안 발의에는 송 의원을 비롯해 김미애, 김성원, 김은혜, 박대출, 박준태, 박충권, 유상범, 유용원, 최은석 의원이 공동발의자로 서명했다.

제주 서귀포시 강정항 크루즈터미널에서 외국인들이 입국하고 있다.

외국인 관광객 유치를 위해 2002년 ‘제주국제자유도시특별법’에 근거해 도입된 무사증 제도는 사증 불허국을 제외한 모든 국가의 국민이 30일간 비자 없이 방문할 수 있도록 허용해 왔다.

개정안은 제197조부터 제203조까지 특별법 제5편(출입국관리 및 체류지역 확대 특례) 제1장에 규정된 무사증 전반에 대한 특례 삭제를 골자로 하고 있다.

주요 조항을 보면 제197조는 관광·통과 등의 목적으로 제주도에 체류하려는 외국인이 공항이나 항만으로 입국할 때 사증 없이 입국할 수 있도록 허용하는 핵심 근거다. 이어 제198조 체류지역 확대허가, 제200조 체류기간 연장허가, 제202조 출국기한의 유예, 제203조 출국명령에 관한 규정 등이 모두 정비 대상에 포함됐다.

◆“미등록 외국인 매해 증가…불안·불편 야기”

법안 발의에 동참한 의원들은 제주 무사증 제도가 관광 활성화라는 명분 아래 도민과 내국인 관광객에게 불안과 불편을 야기하고 있다는 입장을 보이고 있다.

송 의원은 무사증 특례로 입국한 미등록 외국인이 2023년 1만826명에서 2024년 1만1426명, 2025년 1만1581명, 올해 8월 기준 1만1945명으로 매해 증가하고 있다고 지적했다. 이 중 중국인이 1만134명으로 84.8%를 차지한다며 특정 국가 중심의 체류 문제를 짚었다. 아울러 제주경찰이 검거한 외국인 범죄 역시 2024년 610명에서 2025년 767명으로 늘었다고 덧붙였다.

송 의원은 “무사증 입국 특례를 폐지하고 입국 심사와 체류 관리를 강화해 도민과 관광객 모두가 안심하고 머물 수 있는 쾌적한 제주를 만들어야 한다”고 강조했다.

법안 발의 소식이 전해지자 제주도와 관광업계는 당혹감을 감추지 못하고 있다. 무사증 제도가 폐지될 경우 항공, 크루즈, 면세, 숙박 등 관광산업 전반에 치명적인 타격이 불가피하기 때문이다. 그동안 국가 간 상호주의와 국제자유도시 조성을 전제로 유지되어 온 특례를 일방적으로 폐지할 경우, 주요 방한 국가와의 외교적 마찰로 번질 가능성도 제기된다.

위성곤 지사는 16일 제주관광전략회의에서 제주관광협회가 도 차원의 대응을 요청하자 “해당 법안은 철회돼야 한다”며 단호히 대응하겠다는 뜻을 피력했다.

위 지사는 “무사증은 지역경제 활성화에 핵심적인 역할을 해왔다”며 “실질적 근거를 바탕으로 정부와 국회를 설득하겠다”고 밝히고, 관련 부서에 무사증 제도의 경제적 파급효과를 면밀히 분석해 보고할 것을 지시했다.

제주 서귀포시 강정항에 입항한 크루즈선과 전세버스 행렬.

◆“제도 시행 이후 외국인관광객 7배 이상 증가”

제주도는 “정당 논리나 특정 국가를 겨냥한 시각이 아니라 전체적인 측면을 종합적으로 고려해야 할 사안”이라며 “제주는 무사증 제도를 유지해야 한다는 입장”이라고 밝혔다. 이어 “불법 체류는 여러 복합적인 요인으로 발생하며, 그간 도외 이탈을 막기 위한 다양한 제도 개선도 이뤄졌다”며 “향후 입법 과정에서 적극적으로 의견을 개진하겠다”고 덧붙였다.

위성곤 제주도지사가 16일 도청 탐라홀에서 제주관광전략회의를 주재하고 있다. 제주도 제공

더불어민주당 제주도당 역시 이날 성명을 내고 “제주 관광산업과 국제자유도시 근간을 흔드는 시도”라며 강하게 반발했다.

도당은 “무사증 제도는 제주국제자유도시의 출발점이자 핵심 특례”라며 “제주를 찾는 외국인 관광객은 제도 시행 이전인 2001년 약 29만명에서 2025년 224만명으로 7배 이상 증가했다. 무사증 제도가 외국인 관광객 유치에 크게 기여했다는 점은 각종 연구에서도 확인된다”고 강조했다.

이어 “도민의 안전을 지키는 일과 제주 관광산업을 발전시키는 일은 결코 양자택일의 문제가 아니다”라며 “입국 심사와 체류 관리 체계를 강화하고 불법 체류·취업에 대한 단속과 국제 공조를 확대하되, 20년 넘게 이어진 핵심 특례를 폐지하는 것은 지나치게 단편적인 접근”이라고 지적했다. 그러면서 국민의힘 의원들을 향해 관련 법안의 즉각적인 철회를 촉구했다.

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