"마약 밀반입 위험해요"...인천공항세관, 밀수신고 125 캠페인

관세청 인천공항본부세관은 14일 인천 영종도 씨사이드파크에서 열린 영종 하늘길 마라톤 대회에서 ‘밀수신고 번호 125’ 홍보 캠페인을 실시했다고 16일 밝혔다.

이번 캠페인은 마약 밀반입 근절 대국민 홍보사업의 일환으로 마약 밀반입의 위험성을 알리고 밀수신고 번호 125에 대한 국민의 관심과 참여를 높이기 위해 마련됐다.

김정 인천공항본부세관장(왼쪽 다섯 번째)이 14일 열린 ‘밀수신고 125’ 캠페인에서 신한은행 인천남부 관계자 등과 기념 촬영을 하고 있다.

이날 행사에서는 지난 9월 밀수신고 활성화와 국민참여 확대를 위해 기존 포상금 지급 상한(기존 3억원)을 폐지한 상한 없는 포상금 지급 제도를 적극 알렸다.

또 세관 직원과 신한은행 직원들이 ‘밀수신고 번호 125’ 안내 퀴즈와 룰렛 이벤트를 진행하며 참가자들에게 마약 밀반입 근절 및 밀수신고를 안내했다.

이와 함께 신한은행은 전국 영업점의 고객 응대 공간에 설치된 영상기기와 ATM 화면을 통해 밀수신고 번호 홍보 영상을 송출하며 홍보 활동에 동참하고 있다.

김정 인천공항본부세관장은 “마약류 밀반입을 막기 위해서는 세관의 단속뿐만 아니라 국민의 관심과 신고가 중요하다”며 “다양한 홍보 활동을 통해 밀수신고 번호 125를 널리 알리고 마약 밀반입 근절 문화를 확산해 나가겠다”고 전했다.

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