“전문약 광고금지는 위헌”… 헌법소원 낸 닥터나우

비대면 진료 플랫폼 닥터나우가 전문의약품 광고를 금지한 약사법 조항의 위헌성을 따져달라는 내용의 헌법소원을 냈다.

16일 법조계에 따르면 닥터나우 측은 헌법재판소에 현행 약사법의 전문의약품 광고 금지 규정에 대한 헌법소원을 청구해 심리를 받고 있다. 지난해 12월 서울중앙지법에 해당 규정의 위헌법률심판 제청을 요구했으나, 받아들여지지 않자 헌재에 직접 위헌 여부를 가려달라고 요청한 것이다.

닥터나우 누리집 갈무리.

닥터나우는 약사법이 전문의약품 광고를 금지하면서도 허용되는 정보 제공의 범위를 구체적으로 제시하지 않아 법 적용 기준이 불분명하다고 주장한다.

앞서 닥터나우는 2022년 5월 자사 앱(어플리케이션)에서 ‘BEST 약품’이란 이름으로 피부·여드름, 탈모, 다이어트 등 증상 관련 전문의약품을 소개했다. 이용자가 각 약품의 효능과 부작용, 가격, 복용 후기 등을 살펴본 뒤 ‘원하는 약 처방 받기’ 서비스로 진료를 요청하고 의사가 진료 후 최종 처방 여부를 결정하는 식으로 운영되는 서비스였다.

이에 의약단체들은 특정 의약품을 선택하도록 유도하는 광고라며 같은 해 6월 닥터나우를 고발했다. 닥터나우는 이후 해당 서비스를 종료했지만, 법원은 1·2심에 이어 이달 8일 대법원에서도 약사법 위반 혐의를 인정했다. 닥터나우 법인과 창업주인 장지호 전 대표에게 각각 벌금 300만원의 선고유예가 확정됐다.

이에 대해 닥터나우 측은 1심이 광고의 의미를 ‘소비 촉진 행위’로, 2심이 ‘의약품 정보를 널리 알리는 행위’로 다르게 해석한 점을 들며 “법원조차 같은 사건에서 광고의 정의를 다르게 내린다는 것은 법률상 기준이 불명확하다는 방증”이라고 주장했다.

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