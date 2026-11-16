해남군, 절임배추 앞세워 김장철 소비 촉진 나선다

전국 최대의 배추 주산지 전남광주 해남군이 김장철을 맞아 절임배추를 앞세워 국산 배추 소비 촉진과 지역 농특산물 판촉에 나선다.

해남군은 오는 17일부터 19일까지 대전 우리들공원에서 ‘2026 국민건강 김장페스타(with 해남)’를 개최한다고 16일 밝혔다.

해남미남축제 김치비빔 체험. 해남군 제공

이번 행사는 G마켓과 연계한 온·오프라인 특판전으로 진행된다. 현장에서는 김치 팝업스토어를 운영하며 김치 담그기 체험과 시식, 유명 셰프의 김장 시연 및 라이브 방송, 참여형 이벤트 등을 선보인다.

G마켓은 19일부터 온라인 김장 특판전도 진행한다. 해남 전용관을 개설해 절임배추 사전 예약을 받고, 절임배추와 김장양념을 20%, 땅끝햇살 쌀을 20% 할인 판매할 예정이다.

해남군은 이번 행사를 통해 전국적인 인지도를 가진 해남 절임배추의 판로를 확대하고 김장철 소비 수요를 지역 농산물 구매로 연결한다는 계획이다.

농림축산식품부가 추진하는 ‘김장 한 포기 더하기’ 캠페인에도 참여해 김장 문화 확산과 국산 농산물 소비 촉진을 유도할 방침이다.

명현관 해남군수는 “김장 수요 감소와 가을배추 풍작으로 어려움을 겪는 배추 재배 농가에 도움이 될 수 있도록 소비자들의 적극적인 참여를 바란다”며 “절임배추를 활용해 김장 부담을 줄이고 우리 농산물 소비에도 동참해 달라”고 말했다.

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