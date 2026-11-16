전주 자임추모공원 봉안당 폐쇄 사태 18개월 만에 일단락 수순

전북 전주 자임추모공원의 법적 분쟁으로 18개월째 이어진 봉안당 폐쇄 사태가 일단락될 전망이다. 유가족들이 재발 방지 대책을 담은 전주시의 임시 운영안을 받아들이면서 장기간 이어온 농성을 끝내기로 했기 때문이다.

16일 자임추모관 유가족협의회에 따르면 유가족들은 17일 정리 행사를 열고 전북도청 앞에 설치한 천막과 현수막 등을 모두 철거할 예정이다. 지난해 5월 봉안당이 폐쇄된 지 18개월 만이다.

법적 분쟁으로 전북 전주 자임추모공원의 봉안당 폐쇄 사태 이후 유가족들이 전북도청 앞에 천막 등을 치고 16일 현재 479일째 지속하고 있는 전북도청 앞 농성장 모습. 전주=김동욱 기자

전주시는 최근 유가족협의회와 간담회를 열고 노인 일자리 사업 등을 활용해 추모관에 인력을 투입하는 방안 등을 제시하며 시설 개방 등을 중재했다. 이번 임시 운영안에는 유가족들의 추모권을 보장하고 유사한 분쟁이 발생하더라도 시설 이용이 중단되지 않도록 하는 방안이 담긴 것으로 알려졌다.

이번 사태는 사설 봉안시설인 자임추모공원의 전·현 소유주인 재단법인 자임과 유한회사 영취산이 추모관 소유권과 운영권을 놓고 법적 분쟁을 벌이면서 시작됐다. 이 과정에서 봉안당이 폐쇄돼 유골 1800여 기를 안치한 유가족 1만여명이 추모 공간 이용에 제한받았다. 유가족들은 고인을 자유롭게 찾아뵙지 못하는 불편과 불안을 장기간 호소해 왔다.

유가족들은 지방자치단체의 허가를 받아 운영되는 시설인 만큼 전주시와 전북도가 적극적으로 해결에 나서야 한다고 요구했다. 전북도청 앞에 천막을 설치하고 장기간 농성을 벌였으며, 상여 시위까지 진행하며 지자체의 책임 있는 대책 마련을 촉구했다. 관할 지자체인 전주시와 전북도는 사인 간 법적인 문제로 인해 행정이 끼어들 여지가 없다며 난감한 입장만 표출해 왔다.

유가족협의회는 “재발 방지를 위한 조정안이 마련됐다고 보고 도청 앞에 설치했던 천막 등을 모두 철거하기로 했다”며 “유사한 분쟁이 발생하더라도 유가족들의 추모권이 지켜질 수 있길 바란다”고 밝혔다.

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