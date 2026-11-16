韓총리, 수능 시험장 공공 와이파이 차단 검토 지시

한성숙 국무총리가 16일 스마트기기 활용 부정행위를 방지하기 위해 대학 수학능력시험 시간 동안 모든 시험장에 공공 와이파이 차단 방안을 검토하라고 지시했다.

한성숙 국무총리가 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 스마트기기 활용 시험 부정행위 방지 관련 관계부처 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

한 총리는 이날 정부서울청사에서 관계부처 회의를 열고 과학기술정보통신부에 공공 와이파이 차단, 글로벌 인공지능(AI) 기업과의 협력 등 다양한 방안을 모색해달라고 요청했다고 국무총리실은 밝혔다.

정부는 수능 부정행위 신고센터도 가동, 경찰청 등 관계기관과 협력해 의심사례를 신속히 조사한다는 계획이다.

한 총리는 최근 스마트기기 활용 부정행위를 자백한 세무사 수석합격자에 대해서는 시험 무효, 5년간 응시자격 정지 처분 절차를 신속히 개시하라고 지시했다. 정부는 ‘범정부 스마트기기 부정행위 방지’ 태스크포스(TF) 구축에도 나서며, 부정행위 제재·처분 조치를 강화하는 법령 개정도 추진한다.

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