“날 위해 우승해 달라”...병상 부친과 약속 지킨 매킬로이, 역대 최다 8번째 ‘유럽 챔프’ 등극

미국프로골프(PGA) 투어 ‘소문난 장타자’ 로리 매킬로이(37·북아일랜드)는 2025년 마스터스를 제패, 4대 메이저 대회에서 모두 우승하는 ‘커리어 그랜드 슬램’을 달성했다. 남자 골프 역사상 여섯 번째이자 유럽 선수 최초다.

로리 매킬로이가 16일 8번째 DP월드투어 종합 챔피언을 차지한 뒤 손가락으로 숫자 8을 표시하며 활짝 웃고 있다. EPA연합뉴스

매킬로이가 이번에는 DP월드투어에서 8번째 종합 챔피언에 오르는 대기록을 작성했다. 매킬로이는 16일 아랍에미리트(UAE) 두바이의 주메이라 골프 에스테이츠 어스 코스(파72)에서 열린 시즌 최종전 DP월드투어 챔피언십(총상금 1000만달러) 4라운드에서 5타를 줄여 최종 합계 10언더파 278타를 적어냈다. 매킬로이는 티럴 해턴(35·잉글랜드)에게 5타 뒤진 2위에 오르면서 레이스 투 두바이 포인트 1335점을 획득, 총 5044.86점으로 에우헤니오 차카라(4919.79점·스페인)를 제치고 종합 순위 1위에 올랐다. 이로써 매킬로이는 5년 연속 종합 우승을 차지하며 콜린 몽고메리(스코틀랜드)의 역대 최다 종합 우승 기록과 타이를 이뤘다.

로리 매킬로이. EPA연합뉴스

로리 매킬로이. EPA연합뉴스

매킬로이는 경기 뒤 지난 9월 폐 이식 수술을 받은 아버지에게 우승의 영광을 돌렸다. 매킬로이는 “아버지는 내 삶에서 매우 큰 부분을 차지한다. 나를 골프에 입문시켜 주신 아버지께 감사드린다”고 우승 소감을 밝혔다. 그는 이어 “몇 주 전에 미국 클리블랜드 병원에서 회복 중인 아버지를 만나러 갔다”며 “아버지는 ‘날 위해 레이스 투 두바이에서 우승해 달라’고 했고, 그 말씀이 계속 머릿속에 맴돌았다. 올 시즌 종합 우승을 간절히 원했다”고 덧붙였다.

이번 대회를 통해 시즌 DP월드투어 종합 순위가 확정되면서 LIV 골프 출신 차카라, 패트릭 리드(미국), 베른트 비스베르거(오스트리아)를 포함해 총 10명이 내년 시즌 PGA 투어 출전권을 얻었다.

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