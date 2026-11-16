'아이와 주말에 뭐 하지?'…경북도, 가족 체험 400명 선착순 모집

경북도가 12월 한달 간 칠곡·청도·성주·영덕 4개 시군에서 초등학생 가족을 대상으로 ‘온동네 돌봄 주말 가족 프로그램 시즌3’를 운영한다. 참여자 400명은 16일부터 선착순으로 모집한다.

도는 지역 대학과 함께 초등학생 가정의 주말 돌봄과 교육을 지원한다. 시즌3는 올해 상반기 시즌1과 하반기 시즌2에서 인기를 끈 콘텐츠를 중심으로 구성했다. 주요 프로그램은 크리스마스 케이크 만들기, 원목 공예, 곤충 관찰 등 가족 체험활동이다.

참여 대상은 도내 초등학생과 가족이다. 신청은 포스터의 큐알 코드로 할 수 있다. 선착순 400명이 차면 마감한다.

이상수 도 지방정부전략국장은 “겨울을 맞아 아이들이 가족과 함께 다양한 체험활동을 즐기며 소중한 추억을 만들 수 있도록 이번 프로그램을 마련했다”며 “앞으로도 대학의 전문성과 지역의 다양한 자원을 연계해 아이에게는 양질의 교육 기회를 제공하고 학부모에게는 돌봄 부담을 덜어주는 프로그램을 확대하겠다”고 말했다.

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