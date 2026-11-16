롯데그룹 정기 임원인사 단행…신유열 사장 승진, 그룹 전략 총괄한다

롯데그룹이 16일 롯데지주를 포함한 30개 계열사 이사회를 열고 2027년 정기 임원인사를 했다.

사진은 지난 12일 서울 서대문구 이화여대 김영의홀에서 열린 델핀 아르노 크리스찬 디올 최고경영자 명예박사 수여식에 참석한 신동빈 롯데그룹 회장(오른쪽)과 신유열 롯데바이오로직스 각자대표 겸 롯데지주 미래성장실장. 연합뉴스

이번 인사는 핵심 사업의 경쟁력을 높이는 동시에 미래 사업 확장과 지속 가능한 경쟁력 확보에 중점을 뒀다. 그룹은 ▲경영체제 정비를 통한 사업 경쟁력 강화 ▲성과·역량 중심의 젊은 리더십 중용과 임원 리더십 혁신 ▲신속한 의사결정과 미래 성장 추진력 강화를 이번 인사의 방향으로 꼽았다.

승진자는 신임 임원 86명을 포함해 모두 153명이다. 그룹이 전략적으로 육성해 온 핵심 인재 중심으로 신임 임원을 선발했고, 이 가운데 40대가 44%를 차지한다. 우수한 성과로 발탁 승진한 인원은 19명으로 지난해보다 2배 늘었다. 롯데는 직무 기반 HR제도를 도입한 데 맞춰 직무 전문성으로 탁월한 성과를 낸 인재의 발탁 승진을 강화했다고 설명했다.

롯데는 식품, 유통, 화학 등 핵심 사업의 특성에 맞게 전문성과 시장 대응력을 높인다. 롯데웰푸드는 푸드사업부를 대표이사 체제로 전환해 제과와 푸드 영역에서 각각 본원적 경쟁력을 키운다. 푸드사업부 대표이사에는 허진성 전무가 내정됐다. 허 전무는 2021년부터 롯데그룹 식품군HQ 경영기획부문장과 롯데웰푸드 혁신추진단장을 맡아 그룹 식품 사업의 중장기 전략을 세우고 식품 사업 전반의 턴어라운드를 이끌었다. 앞으로 육가공, 유제품, 가정간편식 등의 경쟁력 강화를 추진한다.

롯데쇼핑 마트·슈퍼사업부는 겸직 체제에서 사업부별 대표 체제로 바뀐다. 슈퍼사업부 대표이사에는 마트사업부 베트남 법인장인 신주백 상무가 전무로 승진해 내정됐다. 신 전무는 2023년 베트남 법인장으로 부임한 뒤 신규 출점을 늘리며 성장을 이끌었고, 상품, 영업, 글로벌 사업 등 유통 전반에 전문성을 갖춘 적임자로 평가받는다. 업태별 고객과 상권에 맞게 조직 체계를 다시 짜고 실적 개선 속도를 높일 것으로 기대된다.

미래 성장과 포트폴리오 조정이 필요한 계열사에도 핵심 인재를 배치했다. 박두환 롯데지주 HR혁신실장(사장)은 호텔롯데 대표이사로 자리를 옮긴다. 박 사장은 롯데그룹 기획조정실, 롯데카드 기획부문장과 영업마케팅본부장 등을 거치며 브랜드·마케팅 전문성을 쌓았다. 롯데호텔이 추진하는 에셋라이트(Asset-light) 전략의 기반인 멤버십 관리체계 고도화, 브랜드 포트폴리오별 고객경험 차별화, 브랜드 경쟁력 강화를 맡는다.

황민재 롯데지주 경영혁신실장(부사장)은 롯데에너지머티리얼즈 대표이사에 내정됐다. 황 부사장은 롯데첨단소재 대표이사와 롯데 화학군 CTO를 지내며 화학사업 전문성과 R&D 역량을 쌓았다. 변동성이 큰 전지소재 시장에서 본원적 경쟁력을 강화하고, 그룹 차원의 차세대 에너지 사업 재편과 글로벌 사업 확대에도 힘을 싣는다.

롯데홈쇼핑 대표이사에는 박재홍 전무가, 롯데글로벌로지스 대표이사에는 권순근 전무가 각각 내부 승진으로 내정됐다. 조직 안정을 꾀하면서 사업 혁신을 이어가기 위한 인사다. 추광식 롯데캐피탈 대표이사는 안정적인 자금 조달과 재무 운영 성과를 인정받아 사장으로 승진했다.

이번 인사에서는 성과를 낸 인재가 빠르게 승진했다. 서정호 롯데웰푸드 대표이사는 체질 개선을 주도한 성과를 인정받아 대표이사 보임 1년 만에 사장으로 승진했다. 김동하 롯데면세점 대표이사는 면세점 사업 턴어라운드를 바탕으로 수익성을 강화한 공로로 부사장이 됐다. 지난해 신임 임원이 된 김유연 롯데면세점 e커머스부문장은 면세점 온라인 매출을 크게 늘린 직무 전문성을 인정받아 1년 만에 상무로 승진했다.

롯데그룹은 최근 몇 년간 계열사 CEO 교체와 그룹 거버넌스 개편 등 강도 높은 구조조정과 리더십 혁신을 이어 왔다. 올해는 롯데지주 리더십을 재편해 전문성과 실행력을 높인다. 롯데지주는 노준형 대표이사가 기획·전략, 재무, 준법 등 모든 지주 기능을 총괄하는 단일 전문 경영인 체제로 전환한다. 롯데는 경영환경과 시장 변화에 기민하게 대응할 수 있어 그룹의 의사결정 속도가 한층 빨라질 것으로 기대한다. 주요 C-Level에는 실무형 인재를 대거 배치해 그룹 혁신 실행체계를 재정비한다.

신유열 롯데지주 미래성장실장(부사장)은 사장으로 승진해 이번에 신설되는 경영전략실을 총괄한다. 경영전략실은 기존 미래성장실의 신사업·글로벌 사업 추진 업무에 그룹 중장기 전략, 포트폴리오 조정, 그룹 AX 가속화 업무를 더한 조직이다. 신 사장은 그룹의 핵심 미래사업인 바이오 사업을 맡아 롯데바이오로직스 인천 송도 바이오캠퍼스 1공장 준공과 상업생산 준비, 시라큐스 캠퍼스 중심의 생산 물량 수주를 주도했다. 한·일 원롯데 사업을 추진한 공로도 인정받았다.

롯데지주 각 실장에는 계열사 핵심 사업의 경쟁력 강화와 그룹의 지속 가능한 성장을 지원할 인물이 선임됐다. 경영혁신실장에는 김영혁 경영혁신2팀장(전무), HR혁신실장에는 배교 경영개선실장(전무)이 올랐다. 재무혁신실장은 김원재 롯데건설 재경외주본부장(전무), 경영개선실장은 김기순 롯데정밀화학 ESG경영본부장(전무), 커뮤니케이션실장은 이강훈 롯데자이언츠 대표이사(전무)가 맡는다.

롯데는 불확실한 경영환경에서 사업의 속도와 실행력을 높이기 위해 성과 기반 수시 임원인사와 외부 인재 영입 기조를 이어갈 방침이다. 그룹 임원 리더십 혁신을 위한 전문 프로그램을 개발·운영하고, 핵심 인재의 상시 확보와 육성 활동도 대폭 강화한다.

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