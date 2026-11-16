광양제철소, 하역사에 설비투자 지원…스마트물류 체계 구축

광양제철소가 전남테크노파크 등과 손잡고 제품부두 하역 전문업체의 물류 자동화·지능화 설비 투자를 지원하며 스마트물류 체계 구축에 나선다.

16일 광양제철소에 따르면 제철소 생산기술부와 포스코 동반성장지원단, 전남테크노파크는 협업 지원사업을 통해 코일·후판 등 철강 제품 운송과 선박 하역을 전담하는 제품부두 하역사 4곳(대주기업·동방·세방·신창)을 최종 지원 대상으로 선정했다.

광양제철소 제품부두 모습. 광양제철소 제공

이번 사업은 글로벌 공급과잉과 철강 시황 불황에 따른 지역 경제 위기에 대응하고, 맞춤형 물류 인프라 개선으로 항만 하역 안전성과 물류 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다. 선정 기업들은 정부기관으로부터 기업당 5000만원씩 총 2억원의 사업비를 지원받아 첨단 설비를 도입한다.

업체별 도입 내용을 보면 대주기업은 인공지능(AI) 카메라와 타이어 압력 센서를 활용해 제철소 내 대형 철강 자재를 운송하는 특수차량(ET카)의 운행 정보와 차량 상태를 실시간으로 관리하며 사고 예방에 나선다. 동방은 선박과 육상 간 이동 통로인 스마트 가변형 갱웨이와 고강도 벨트를 도입해 작업 환경에 맞춘 현장 대응력과 선박 작업 안전성을 높인다.

세방과 신창은 화물 연결·고정 작업을 돕는 스마트 후크를 제품 출하 공정에 적용해 하역 작업자의 편의성과 안전 관리를 강화할 계획이다.

광양제철소는 개별 기업이 자체적으로 추진하기 어려운 스마트 장비 도입을 지원함으로써 항만 물류의 디지털 전환과 현장 안전 수준이 크게 향상될 것으로 내다보고 있다.

광양제철소 관계자는 “이번 지원사업을 계기로 하역업체들이 첨단 설비를 도입해 디지털 전환과 기술 혁신을 실현할 것으로 기대한다”며 “앞으로도 지역 기업과의 동반성장 협력을 강화해 철강산업 경쟁력 제고와 지역 경제 활성화에 힘쓰겠다”고 말했다.

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