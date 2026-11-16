청소년과 주민이 함께 만드는 녹색마을… 우유팩 1200개의 변신 [가정연합, 70년의 발자취를 넘어 이웃과 함께]

버려지는 우유팩이 종량제봉투로 재탄생한 사례가 있다. 광양가정교회 청소년·청년 환경봉사단 ‘밀키웨이(Milky Way)’ 소속 청소년과 청년 16명은 지난 8월 22일 지역 카페를 찾아다니며 우유팩 361개를 모았다. 회원들은 우유팩을 하나하나 깨끗이 씻고 펼치고, 말리는 수고가 이어졌다. 그렇게 정성을 들여 모은 우유팩은 9월 들어 1200개. 이를 주민센터에 가져갔더니 20리터 종량제봉투 80장으로 바꿔줬다.

광양 밀키웨이 청소년들이 우유팩을 씻거나 펼쳐 말리고 있다.

봉사단원들은 종량제봉투를 들고 다시 카페를 찾았다. 우유팩 수거에 협조한 카페들에 나눠주기 위해서였다. 카페 주인들은 “버려지던 쓰레기가 종량제봉투로 되돌아왔다”며 반가워했고, 앞으로도 우유팩을 함부로 버리지 않고 모아두겠다고 약속했다. 청소년들은 자신들의 작은 수고가 카페 주인들의 호응으로 이어지자, 뿌듯한 마음을 감추지 못했다.

밀키웨이는 우유팩을 새로운 용도로 활용하는 체험에도 나섰다. 회원들은 지난 8월 22일 충남 천안에서 활동하는 가정연합 유관 단체인 세계평화청년학생연합의 청년 환경팀 ‘밀크쉐이크’를 찾아가 우유팩으로 수제 종이와 명함을 만드는 체험을 하며 노하우를 전수받았다.

지난 10월 11일에는 봉사단원뿐 아니라 어린이와 교사들도 함께 환경 퀴즈를 풀고 우유팩을 정리하며 자원순환의 중요성을 되새겼다.

광양에서는 계곡과 바닷가를 찾아가는 환경봉사도 펼쳐졌다. 폭염이 기승을 부리던 7월 31일, 광양가정교회 소속 광양효정문화센터 봉사자들은 광양시 옥룡면 대방마을의 계곡 진입로와 마을 주변을 청소했다. 피서객들이 오가는 길가와 풀숲에 버려진 쓰레기를 수거하며 구슬땀을 흘렸고, 주민들은 격려를 보냈다.

제주효정평화봉사단이 해양쓰레기 줍기 봉사활동을 진행하고 기념촬영을 하고 있다.

8월 18일에는 같은 센터 봉사자 등 11명이 배알도 수변공원과 인근 해변으로 향했다. 피서철 관광객들의 발길이 잦은 해변에서 쓰레기를 수거했다. 계곡에 이어 바닷가까지 봉사의 발길이 닿은 것이다.

순천에서는 서순천가정교회 천심봉사단의 손길이 댐 주변부터 마을 거리까지 이어졌다. 7월 19일 주암댐 전망대에서 쓰레기를 줍고 잡초를 제거한 데 이어, 8월 23일에는 주암면 동주로 일대의 거리 화단과 인도를 정비하며 주민들의 생활공간을 내 집처럼 가꿨다.

순천가정교회 ‘정다우리봉사단’은 추석을 앞둔 9월 20일 중앙동 문화의거리로 나섰다. 청년부터 중장년층까지 14명이 참여해 거리 곳곳의 쓰레기를 수거했다. 명절을 맞아 고향을 찾는 귀성객과 시민들에게 깨끗한 거리를 선물하려는 마음에서였다.

화순효정봉사단이 거리 화단에 클로버 씨를 심거나 주변 환경을 정비하고 있다.

화순에서는 매월 첫째 주 일요일이면 환경봉사에 나서는 사람들이 있다. 화순가정교회 화순효정봉사단은 이날을 ‘환경봉사의 날’로 정하고 지역 곳곳을 청소한다. 지난 9월 6일에는 봉사단원 등 70여 명이 화순군청 앞 광장과 주변 공원, 주차장, 경찰서 일대에서 잡초를 뽑고 쓰레기를 수거했다. 일부 봉사자들은 화단에 클로버 씨를 심었다. 쓰레기를 치우는 데서 한 걸음 더 나아가 거리에 푸른 생기를 더하려는 것이다.

제주교회 제주효정평화봉사단은 도심과 바다를 번갈아 가꾸고 있다. 지난 6∼9월 매월 한 차례씩 모두 네 차례 제주시 중앙로 일대와 해안가에서 환경정화 활동을 펼쳤다. 누적 40명이 참여해 도심의 보행로와 화단에 버려진 담배꽁초와 생활쓰레기, 해안으로 밀려온 해양쓰레기를 수거했다. 어린이부터 어르신까지 3대 가족이 함께 봉사에 나서고, 다문화가정 구성원들도 힘을 보태고 있다.

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