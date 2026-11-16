시니어 웃음꽃학교 운영하고 다문화가정 집 정리 봉사 [가정연합, 70년의 발자취를 넘어 이웃과 함께]

전남 화순에서는 고령 인구 비중이 높은 지역의 특성을 고려해 어르신들의 건강과 사회적 교류를 돕는 프로그램이 운영되고 있다. 화순가정교회가 지난 9월 12일 문을 연 ‘시니어 웃음꽃학교’다. 개강식에는 지역 어르신 20명을 비롯해 교사와 봉사자 등 50여 명이 참석했다. 화순군은 올해 6월 기준 65세 이상 인구가 전체 주민의 33.1%를 차지하는 초고령 지역이다.

화순 시니어 웃음꽃학교에서 이주 여성 강사와 어르신들이 함께 웃으며 체조를 하고 있다.

수업은 웃음 활동과 건강체조, 음악·놀이, 인지 활동 등으로 구성됐다. 특히 눈길을 끄는 것은 한국에 정착한 이주 여성들이 강사로 참여한다는 점이다. 대부분 일본 국적인 이들은 ‘인지’와 ‘운동’을 결합한 ‘코그니사이즈’ 등의 프로그램을 배워 어르신들의 눈높이에 맞춰 수업을 진행한다. 쉽게 말해 몸을 움직이면서 동시에 머리를 쓰는 인지기능 향상 운동이다.

첫 수업에서 어르신들은 그림으로 이름표를 만들며 서로를 소개하고, 손발을 움직이는 리듬 운동을 따라 했다. 처음에는 조심스럽게 움직이던 어르신들도 어느새 음악에 맞춰 박수를 치며 웃음꽃을 터뜨렸다.

수업을 마친 어르신들은 “이 나이에 몸을 흔들며 웃을 수 있다는 것이 즐겁다”, “오랜만에 웃고 춤출 수 있어 기뻤어”라며 만족감을 나타냈다.

웃음꽃학교는 10월 31일까지 매주 토요일 첫 학기를 운영하고, 이후에도 새로운 참여자를 모집해 프로그램을 이어갈 계획이다.

남광주사회공헌단 행복나눔정리팀이 다문화가정의 집 안을 정리하고 있다.

광주에서는 한 가정의 생활공간을 정돈하는 봉사활동이 진행됐다. 남광주가정교회 사회공헌단 ‘행복나눔정리팀’은 지난 9월 9일 자녀가 독립한 뒤 집안 정리에 어려움을 겪던 다문화가정을 방문했다.

봉사단원들은 뒷베란다에 쌓인 물품을 분류하고 바구니와 이름표를 활용해 필요한 물건을 쉽게 찾을 수 있도록 수납공간을 정리했다. 가족의 생활 동선까지 고려한 작업이었다. 봉사팀에 따르면 도움을 받은 가정은 정돈된 생활공간에 높은 만족감을 나타냈다.

집안정리와 청소는 누구나 하는 일상적인 일이지만, 건강이나 가정 형편에 따라 혼자 감당하기 어려울 수도 있다. 봉사자들이 직접 가정을 찾아 필요한 일을 함께 해결하는 것은 이웃의 생활 속으로 들어가는 돌봄의 한 방식이다.

순천시 주암면에서도 어르신의 집을 돌보는 손길이 이어졌다. 서순천가정교회 천심봉사단은 9월 5일 용강마을의 한 어르신 자택을 찾았다. 봉사자들은 약 3시간 동안 마당의 잡초를 제거하고 집 주변을 정돈했다.

곡성사회공헌단 가족 소통 캠프에서 부부나 가족이 마주 앉아 대화를 하고 있다.

가족이 일상에서 벗어나 휴식하고 대화할 수 있도록 돕는 프로그램도 마련됐다. 서순천가정교회는 지난 1월 31일부터 2월 1일까지 여수에서 36명이 참여한 ‘우리 가정 쉼&숨 캠프’를 진행했다. 곡성가정교회도 1월 17∼18일 충남 보령에서 15가정, 31명이 참석한 가족 소통 프로그램을 운영했다.

곡성 캠프에 참여한 한 참석자는 “남편과 함께 집을 떠나 둘만의 시간을 보내면서 부부 사이가 한결 가까워진 것 같았다”고 말했다. 다른 참석자도 “딸과 오랜만에 진지한 이야기를 나눌 수 있어 도움이 됐다”며 감사의 마음을 전했다.

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