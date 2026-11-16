“음주운전 안 되고요” 당부했던 고경표…경찰, ‘치상’ 혐의도 검토

교통사고 예방 홍보대사로 활동하며 음주운전을 하지 말라고 당부했던 배우 고경표(36)가 만취 상태로 청소차를 들이받아 60대 환경미화원을 다치게 한 사고와 관련해 경찰이 추가 혐의 적용을 검토하고 있다.

지난 14일 새벽 서울 마포구에서 음주운전 사고를 낸 배우 고경표. 사고 당시 차량이 포착된 폐쇄회로(CC)TV 화면과 합성. 연합뉴스·CCTV 화면 캡처·챗GPT 생성

서울경찰청 관계자는 16일 종로구 내자동 청사에서 열린 정례 기자간담회에서 고씨의 음주운전 사고에 대해 “관련 영상을 확보해 분석 중”이라며 “세부 내용은 수사 중인 사안이라 말씀드리기 어렵다”고 밝혔다. 경찰은 도로교통법상 음주운전 혐의 외에 교통사고처리특례법상 치상 혐의를 적용할지도 살펴보고 있다.

고씨는 지난 14일 오전 3시30분쯤 서울 마포구 동교동에서 술에 취해 승용차를 몰다가 작업 중이던 청소차를 들이받은 혐의를 받는다. 사고 당시 청소차 운전석에 있던 60대 환경미화원 1명이 경상을 입었다. 고씨 차량에 동승자는 없었으며, 사고 직후 측정한 혈중알코올농도는 면허 취소 기준인 0.08%의 약 두 배에 가까운 0.150%로 전해졌다.

사고 현장 인근 폐쇄회로(CC)TV에는 충돌 직후 고씨의 차량을 환경미화원이 뒤쫓아가는 모습이 담겼다. 고씨는 골목길에 차를 세운 뒤 내려 자신의 차량을 살폈으며, 현장 관계자들과 대화를 나누다 출동한 경찰의 음주 측정을 받았다. 영상이 공개되자 사고 직후 곧바로 차를 세우지 않고 자신의 차량부터 살핀 행동을 두고 논란이 일었다.

고경표 음주운전 사고 현장 폐쇄회로(CC)TV 화면 캡처. SBS 보도화면 캡처

고씨는 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 사과문을 올리고 “청소차와 부딪힌 뒤 차를 세울 곳이 바로 눈에 띄지 않아 조금 더 가서 차를 세웠다”고 해명했다. 이어 차량에서 내린 뒤 충돌 부위를 확인했으며, 환경미화원 두 명을 만나자마자 사과했다고 설명했다.

경찰이 다가오자 손에 들고 있던 물건을 주머니에 넣는 모습에 대해서도 “영상에서 제가 외투 주머니에 넣은 것은 손에 들고 있던 차 키였다”고 밝혔다.

고씨는 2023년 도로교통공단 교통사고 예방 홍보대사로 위촉돼 안전운전을 강조한 바 있다. 당시 공단 유튜브 영상에서 “여러분, 음주운전도 안 되고요. 과속운전도 안 됩니다”라고 당부했지만, 3년 뒤 자신이 음주운전 사고를 낸 것이다.

사진=고경표 인스타그램 캡처

고씨는 사과문에서 “음주운전을 하지 말아 달라고 사람들에게 이야기했던 제가 그 말을 어겼다”며 “무책임한 행동이었다”고 밝혔다. 또 “경찰 조사에 성실히 임하고 피해 회복에 필요한 조치를 하겠다”며 “예정된 활동을 모두 중단하겠다”고 했다.

사건을 수사 중인 서울 마포경찰서는 사고로 다친 환경미화원의 인적 사항을 확보했으며, 조만간 고씨를 불러 구체적인 사고 경위 등을 조사할 방침이다. 소환 일정은 공개하지 않았다.

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