익산 주얼리 공동브랜드 ‘애드베네’로 판로 확대 나서

‘보석 도시’ 전북 익산시가 지역 주얼리 기업의 경쟁력을 높이고 판로를 넓히기 위해 공동 브랜드 ‘애드베네(ADDBENE)’ 육성에 나섰다.

익산시는 지역 주얼리 제조업체의 기술력과 디자인 경쟁력을 바탕으로 공동 브랜드 애드베네의 인지도를 높이고 매출 확대를 지원하는 ‘주얼리 공동 브랜드 활성화 지원 사업’을 본격 추진한다고 16일 밝혔다.

전북 익산 주얼리 공동 브랜드 ‘애드베네(ADDBENE)’ 누리집 화면 캡처.

애드베네는 개별 기업이 추진하기 어려운 홍보와 마케팅을 시 차원에서 공동으로 진행해 소비자 접근성을 높이고 새로운 유통망을 확보하기 위해 출범했다. 시민 공모로 이름을 정했으며, 익산의 한자 의미를 살린 ‘ADD(더하다)’와 ‘BENEFICIAL(이롭다)’의 앞부분인 ‘BENE’를 결합했다. ‘영원한 사랑에 아름다움을 더한다’는 의미를 담아 2022년 상표등록을 마쳤다.

익산시는 그동안 주얼리 집적산업센터에 실시간 방송 판매 시설인 ‘빛나는 스튜디오’를 구축하고, 온라인 판매 방송을 통해 브랜드 홍보와 기업별 제품 판로 개척을 지원해 왔다.

지난달에는 애드베네 공식 누리집도 개설해 소비자가 온라인에서 지역 주얼리 제품을 살펴보고 구매할 수 있는 홍보·판매 기반을 마련했다. 앞으로 전자상거래 플랫폼 입점과 온라인 마케팅을 확대하고, 백화점 팝업스토어 등 오프라인 유통망도 발굴할 계획이다. 공동 브랜드를 중심으로 지역 제조업체의 안정적인 판로와 매출 기반을 넓힐 방침이다.

익산시 관계자는 “주얼리 산업 진흥법 제정으로 귀금속·보석 산업이 국가 차원의 지원을 받아 도약할 제도적 기반이 마련됐다”며 “익산의 세공 기술과 애드베네의 경쟁력을 결합해 지역 주얼리가 국내를 넘어 세계 시장에서도 인정받도록 지원할 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지