아이엘, 피지컬AI 핵심 ‘로봇손’ 사업 진출…‘아이엘핸드’ 상표출원

피지컬AI 데이터 플랫폼 기업 아이엘은 휴머노이드 로봇핸드 사업 확대를 위해 신규 브랜드 ‘아이엘핸드(ILHAND)’의 상표출원을 완료했다고 밝혔다.

아이엘핸드는 휴머노이드의 핵심부품인 로봇핸드 사업을 위한 브랜드다. 아이엘은 지난해 11월 휴머노이드 로봇 브랜드 ‘아이엘봇(ILBOT)’의 상표출원을 통해 로봇 사업의 방향을 제시한 데 이어, 이번에는 로봇의 정밀 작업 능력을 구현하는 로봇핸드 분야로 브랜드 전략을 확대했다.

아이엘은 휴머노이드가 산업 현장에서 사람을 대신해 작업하기 위해서는 보행과 이동 능력뿐 아니라 물체를 인식하고 집어 조작하는 정밀한 손동작이 중요하다고 설명했다. 특히 제조·물류 현장에서 이뤄지는 조립·분류·운반 등 다양한 작업의 완성도를 높이려면 로봇핸드의 정밀 제어와 감각 인식 기술이 뒷받침돼야 한다는 설명이다.

이에 아이엘은 휴머노이드 완제품 브랜드인 아이엘봇과 정밀 조작 핵심부품 브랜드인 아이엘핸드를 양대 브랜드로 육성할 계획이다. 이를 통해 휴머노이드의 이동과 작업 수행부터 현장 운영, AI 학습까지 연결하는 피지컬AI 사업 기반을 구축한다는 구상이다.

또한 제조 현장에서 축적한 로봇 운영 경험과 피지컬AI 기술 역량을 바탕으로, 로봇핸드가 물체를 잡고 조작하는 과정에서 생성되는 작업 데이터를 AI 학습과 성능 고도화에 활용하는 사업 모델도 추진할 예정이다.

아이엘은 아이엘핸드를 중심으로 고자유도 로봇핸드와 정밀 조작 솔루션 분야의 사업 기회를 모색할 방침이다. 국내 휴머노이드 제조사와 로봇 시스템 통합(SI) 기업, 산업용 자동화 기업 등을 대상으로 사업 영역을 확대할 계획이다.

아이엘 관계자는 “휴머노이드가 산업 현장에서 실질적인 노동력을 제공하기 위해 가장 중요한 요소 중 하나가 사람의 손처럼 정밀한 작업을 수행하는 로봇핸드 기술”이라며 “아이엘봇을 통해 휴머노이드 플랫폼을 구축해 온 아이엘은 아이엘핸드를 통해 로봇의 정밀 작업 영역까지 사업 전략을 확장하고자 한다”고 말했다.

이어 “휴머노이드가 움직이는 로봇을 넘어 실제로 일하는 로봇으로 진화하기 위해서는 손의 역할이 필수적”이라며 “아이엘봇과 아이엘핸드를 중심으로 완제품·핵심부품·운영 데이터·AI 학습을 연결하는 피지컬AI 사업 구조를 완성해 나가겠다”고 덧붙였다.

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