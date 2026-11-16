술집서 발견된 ‘만취 라쿤’, 동물보호소에 4억원 수익 안긴 사연

미국에서 술에 취해 화장실 바닥에 쓰러진 라쿤 한 마리가 뜻밖의 기부 행렬을 이끌어 지역 동물보호소에 29만 달러(약 4억2000만원)가 넘는 수익을 안겼다.

미국 워싱턴포스트(WP)에 따르면 버지니아주 하노버 카운티 동물보호소는 지난해 11월 발생한 이른바 ‘술 취한 라쿤’ 사건 이후 1년 동안 29만 달러 이상의 수익을 거뒀다.

지난해 11월 한 주류 판매점에서 술에 취한 채 발견된 라쿤. 하노버 카운티 동물보호소

사건은 지난해 11월 29일 버지니아주 애시랜드의 한 주류 판매점에서 발생했다. 라쿤 한 마리가 가게에 침입해 럼과 스카치위스키, 보드카, 캐나다 위스키, 땅콩버터 위스키, 에그노그 등 술병 14개를 깨뜨리거나 내용물을 먹었다.

다음 날 매장 관리자는 화장실 변기 옆에 의식을 잃은 듯 쓰러져 있는 라쿤을 발견했다. 신고를 받고 출동한 동물보호 담당자들은 라쿤을 보호소로 옮겼다. 라쿤은 몇 시간 뒤 술에서 깨어났으며, 별다른 부상이 없는 것을 확인하고 야생으로 돌아갔다.

사건 사진은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산했고 라쿤은 ‘술에 취한 너구리’를 뜻하는 ‘트래시드 판다(Trashed Panda)’라는 별명을 얻었다. 보호소는 이를 활용해 티셔츠와 후드티, 모자, 머그컵 등을 제작해 판매했다. 이후 여름과 할로윈을 주제로 한 한정판 상품도 출시했다.

하노버 카운티 동물보호소가 만든 라쿤 티셔츠. 본파이어

상품 판매로 모인 29만달러는 보호소 운영과 동물 구조 활동에 사용된다. 특히 동물보호 담당 직원 8명의 보디캠 구입과 동물 수용시설 개선, 사료 보관 창고 설치 등에 투입될 예정이다. 보호소는 일부를 긴급 동물 치료기금으로 조성하는 방안도 검토하고 있다.

보호소의 연간 일반 기부금이 2만달러에도 미치지 못했던 점을 고려하면 이번 수익은 이례적인 규모다. 보호소 책임자 제프리 파커는 “어떤 동물에게 이토록 큰 빚을 졌다고 느낀 적이 있었는지 모르겠다”며 라쿤에게 감사의 뜻을 전했다.

보호소는 사건 1주년을 기념해 ‘하룻밤의 실수, 수많은 선행’이라는 문구를 담은 기념상품도 선보였다. 한편 라쿤은 야생으로 돌아간 것으로 알려졌다.

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