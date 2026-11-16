운동 후 우유 섭취, 뼈 형성 관련 지표 높게 나타나

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운동 후 영양 보충은 주로 단백질 섭취와 근육 회복에 초점이 맞춰져 있다. 그러나 신체 건강을 유지하기 위해서는 근육뿐 아니라 뼈 건강에 필요한 영양소도 함께 고려해야 한다. 이런 가운데 캐나다 연구진이 고강도 운동 후 우유를 섭취했을 때 뼈 형성과 흡수에 관련된 혈액 지표에서 차이가 나타났다는 연구 결과를 발표했다.

국제 학술지 ‘Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism’에 게재된 이번 연구는 운동 후 섭취하는 식품과 음료의 종류에 따른 뼈 대사 지표 변화를 분석했다. 연구 결과, 우유를 섭취한 조건에서 운동 후 24시간 시점의 뼈 형성 지표인 ‘P1NP’ 수치가 물을 섭취한 조건보다 통계적으로 유의하게 높게 나타났다.

P1NP는 뼈의 주요 구성 요소인 제1형 콜라겐이 생성되는 과정에서 만들어지는 물질로, 체내 뼈 형성 활동을 평가하는 지표로 활용된다. 연구진은 운동 후 우유를 섭취한 조건에서 이 지표가 물을 섭취했을 때와 다른 양상을 보였다고 설명했다.

뼈 흡수 과정에 관여하는 ‘RANKL’ 수치에서도 차이가 관찰됐다. 운동 후 24시간 시점에서 우유를 섭취한 조건의 RANKL 수치는 그릭요거트와 탄수화물 음료, 물을 섭취한 조건보다 낮았다. RANKL은 오래된 뼈 조직을 분해하는 파골세포의 분화와 활성에 관여하는 단백질로, 뼈 흡수 과정에서 신호 역할을 한다.

이번 연구는 평소 저항 운동에 익숙하지 않은 건강한 성인 20명을 대상으로 진행됐다. 참가자는 남성 8명과 여성 12명으로 구성됐다. 이들은 점프처럼 순간적으로 강한 힘을 사용하는 동작과 근력 운동, 빠른 속도로 자전거를 타는 구간과 회복 구간을 반복하는 고강도 인터벌 운동을 수행했다.

실험은 모든 참가자가 우유, 그릭요거트, 탄수화물 음료, 물 등 네 가지 섭취 조건을 각각 경험하는 무작위 교차시험 방식으로 설계됐다. 연구진은 운동 직후와 운동 후 1시간, 12시간에 해당 식품이나 음료를 제공했다. 채혈은 운동 전과 직후, 운동 후 1시간, 4시간, 24시간에 진행해 섭취 조건에 따른 뼈 대사 관련 혈액 지표의 변화를 비교했다.

이번 결과는 운동 후 어떤 식품을 섭취하는지에 따라 뼈 대사와 관련된 단기적인 생리 반응이 달라질 수 있음을 보여준다. 특히 뼈 형성에 관여하는 P1NP와 뼈 흡수 과정에 관련된 RANKL에서 각각 차이가 관찰됐다. 다만 운동 후 24시간까지의 혈액 지표를 분석한 연구인 만큼, 장기적인 뼈 건강 개선 효과를 직접 확인한 것은 아니다.

우유를 운동 후 영양 보충에 활용할 수 있는 이유 중 하나는 여러 영양소를 함께 섭취할 수 있다는 점이다. 우유에는 뼈와 치아를 구성하는 칼슘과 인을 비롯해 근육과 신체 조직의 형성·유지에 필요한 단백질이 들어 있다. 특히 칼슘은 정상적인 뼈 건강 유지에 필요한 영양소로, 운동량과 관계없이 평소 식생활을 통해 꾸준히 섭취하는 것이 중요하다.

운동 후 영양 관리에서도 근육 형성을 위한 단백질뿐 아니라 칼슘과 인 등 다양한 영양소를 균형 있게 섭취하는 데 관심을 기울일 필요가 있다. 우유는 이들 영양소를 함께 섭취할 수 있고 별도의 조리 과정 없이 마실 수 있어 운동 후나 일상 식생활에서 활용할 수 있다.

근육과 뼈 건강을 함께 관리하기 위해서는 규칙적인 신체활동과 균형 잡힌 식단을 유지하는 것이 기본이다. 단백질과 칼슘을 함유한 국산 우유를 평소 식단에 적절히 포함하는 것도 필요한 영양소를 보충하는 방법이 될 수 있다. 운동 후뿐 아니라 일상에서도 다양한 식품을 고르게 섭취하는 식습관이 중요하다.

이번 연구는 운동 후 영양 섭취가 근육뿐 아니라 뼈 대사 관련 반응에도 영향을 미칠 가능성을 제시했다는 점에서 의미가 있다. 우유를 섭취한 조건에서 뼈 형성과 흡수 관련 지표가 다른 식품·음료를 섭취한 조건과 차이를 보인 만큼, 운동 후 영양 보충 시 단백질과 함께 칼슘, 인 등 뼈 건강에 필요한 영양소를 고려하는 접근에도 관심이 모인다. 다만 개별 영양소의 역할과 장기적인 효과는 추가 연구를 통해 확인할 필요가 있다.

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