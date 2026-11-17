김장철이 시작되는 11월은 배추가 달고 맛있는 시기다. 김장을 마치고 남은 배추에 된장을 풀어 끓이면 별다른 재료 없이도 구수하고 든든한 한 끼를 차릴 수 있다. 조리법도 간단해 겨울철 별미로 즐길 수 있다.

사진 = 클립아트코리아 제공

◆ 김장철과 함께해 온 배춧국…지역마다 조리법 달라

배춧국은 오랜 기간 우리 식탁을 지켜 온 음식이다. 한국민족문화대백과사전에 따르면 된장으로 간을 맞춘 ‘토장국’은 고려시대부터 먹기 시작해 조선시대까지 계절을 가리지 않고 즐긴 국이다. 배추속대국도 토장국의 한 종류로 소개돼 있다.

1921년 발간된 방신영의 ‘조선요리제법’에는 쇠고기를 볶다가 쌀뜨물을 붓고 된장과 고추장을 푼 뒤 배추속대와 무를 넣어 끓이는 배추속대국 조리법이 실려 있다. 1936년 이용기의 ‘조선무쌍신식요리제법’에도 배추속대국이 등장한다. 두 조리서의 방식은 오늘날 가정에서 끓이는 배추된장국과 기본 재료나 조리법이 크게 다르지 않다.

서울·경기 지역에서는 쇠고기와 무, 쌀뜨물, 된장 등을 넣어 배추속대국을 끓였고, 제주에서는 어린 배추를 삶아 된장과 함께 끓여 먹었다. 지역마다 구하기 쉬운 배추를 저마다의 방식으로 활용해 온 것이다.

◆ 남은 배추로 뚝딱…쌀뜨물 활용하면 구수한 맛 살아나

사진 = 클립아트코리아 제공

배춧국은 재료가 간단하고 조리 시간도 짧다. 김장하고 남은 배추 겉잎은 속잎보다 질기지만 국으로 끓이면 부드러워져 활용하기 좋다.

먼저 배추를 흐르는 물에 깨끗이 씻어 먹기 좋은 크기로 썬다. 냄비에 물과 멸치, 다시마를 넣고 10분 정도 끓여 육수를 낸 뒤 건더기를 건져낸다. 육수 대신 쌀뜨물을 쓰면 국물에 구수한 맛을 더할 수 있다.

이어 육수에 된장을 풀고 배추를 넣어 중불에서 끓인다. 배추 자체에서 단맛이 우러나므로 된장은 처음부터 많이 넣지 말고 조금씩 풀어 간을 맞추는 것이 좋다. 배추 줄기가 부드러워지면 다진 마늘과 대파를 넣고 한소끔 더 끓이면 완성된다.

기호에 따라 무를 함께 넣으면 시원한 맛이 나고, 소고기를 넣으려면 먼저 볶은 뒤 육수를 부어 끓이면 된다.

◆ 배추는 겉잎까지 영양 풍부…익히면 단맛 우러나

사진 = 클립아트코리아 제공

배추는 수분 함량이 약 95%로 높고 열량은 낮은 채소다. 부위별로 특징도 뚜렷해, 겉의 푸른 잎에는 비타민 C가 풍부하고 안쪽의 노란 속잎은 단맛이 강하다.

식이섬유와 비타민 C도 들어 있어 겨울철 반찬으로 먹으면 균형 잡힌 식단을 꾸리는 데 도움이 된다.

배추를 국에 넣어 끓이면 조직이 부드러워지고 특유의 단맛이 국물에 우러난다. 된장과 함께 끓이면 된장의 구수한 맛과 배추의 단맛이 어우러져 양념을 많이 넣지 않아도 풍미를 낼 수 있다. 다만 비타민 C처럼 열에 민감한 영양소는 조리 과정에서 일부 손실될 수 있다.

◆ 된장 많이 넣으면 나트륨 부담…간은 심심하게

된장. 클립아트코리아 제공

배춧국을 먹을 때는 나트륨 섭취에 유의해야 한다. 된장 자체가 염분을 함유한 발효식품인 데다 국물까지 많이 마시면 나트륨 섭취량이 늘어날 수 있기 때문이다. 특히 김장철에는 김치나 젓갈처럼 염분이 높은 반찬을 함께 먹는 경우가 많아 국은 싱겁게 끓이는 편이 낫다.

된장을 적게 쓰려면 멸치와 다시마, 무 등으로 육수의 감칠맛을 살리는 것이 방법이다. 그래도 맛을 내는 데 충분하다.

배추는 식이섬유가 들어 있어 한꺼번에 많이 먹으면 일부 사람에게 복부 팽만감이나 가스가 생길 수 있다. 평소 장이 예민하다면 배추를 충분히 익혀 부드럽게 먹고 섭취량을 조절하는 것이 좋다.

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