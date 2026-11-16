‘일타강사’ 정승제·조정식도 ‘수능 연기’ 가세…교육부 “연기 어려워”

인공지능(AI)을 이용한 부정행위 우려가 확산되며 19일 치러지는 대학수학능력시험을 연기해야 한다는 여론이 들끓고 있다. 이른바 ‘일타강사’들도 부정행위 방지 대책을 마련한 뒤 수능을 치러야 한다고 나섰다.

왼쪽부터 조정식·정승제·유대종 강사. 이들은 부정행위 방지 대책을 마련한 뒤 수능을 치러야 한다고 주장했다. 각 강사 인스타그램 캡처

수학 강사 정승제는 16일 자신의 인스타그램에 “수능 연기는 수험생과 학부모, 대학별 입시 일정에 큰 혼란을 준다”면서도 “그것보다 더 중요한 건 한 문제 차이로 합격과 불합격이 갈리는 잔인한 시험에서 최소한 나보다 열심히 공부하지 않은 사람이 신종 기술을 이용하여 나를 떨어뜨릴 수도 있겠다는 의심이 있는 상태로 시험을 보게 해서는 안 된다는 것”이라고 주장했다.

그는 “항공 보안에 준하는 입실 검사를 통한 휴대폰을 포함한 모든 전자장비의 반입금지, 모든 시험장에서의 전파 차단 등등 일년 동안 고통스럽게 공부한 수험생들이 인정해 줄 만한 대책은 마련한 후 시험을 치르게 해야 한다고 생각한다”고 말했다.

영어 강사 조정식도 자신의 인스타그램에 “AI를 통한 일체의 부정 행위를 막을 수 있는 강력한 제재 수단이 마련되어 있지도 않은 상황에서 시행된 시험의 공정함을 나는, 여러분은, 우리는 믿을 수 있을까?”라고 반문하며 “공정을 위한 장치 마련 전까진, 수험생들이 다소 힘들더라도, 시험을 미루는 게 답이 아닐까 한다”고 적었다. 그는 “수능은 이 사회에 얼마 안 남은 공정함 중 하나”라며 “그 믿음이 깨지지 않았으면 좋겠다”고 덧붙였다.

국어 강사 유대종도 인스타그램을 통해 “저는 아이들에게 수능 시험을 분명히 공정한 시험이라고 가르쳐 왔다”며 “대한민국에서 수능 입시라는 제도는 가장 공정한 제도여야 한다”고 말했다.

그러면서 그는 “악의적인 누군가가 편법과 위법 행위로 좋은 점수를 쉽게 받을 수 있는 상황이라면, 그러한 모든 행위는 반드시 차단되어야 한다”며 “만약 모든 고사장에서 모든 아이들이 공정하게 시험을 볼 수 있는 확실한 대책이 마련되지 않는다면 수능은 연기되어야 한다”고 주장했다.

앞서 제63회 세무사시험 수석 합격자가 AI를 이용한 부정행위를 시인하면서 수능을 코앞에 둔 수험가에도 불안이 확산됐다. 실제 이날 한국교육과정평가원 홈페이지 게시판에는 수능에서도 AI를 이용한 부정행위가 벌어질 수 있다며 시험 연기를 요구하는 글이 계속해서 올라오고 있다.

하지만 교육부는 혼란이 더 커질 것을 우려해 수능을 연기하지 않겠다는 입장이다.

최교진 교육부 장관은 이날 국회 교육위원회 전체회의에서 “지금 (수능) 기간을 연기하는 것은 더 큰 혼란이 있을 수 있기 때문에 검토하기 어렵다”면서 “교육부의 운명을 걸다시피 해서라도 이번 수능에서 아무 사고 없이 넘어갈 수 있게 수능이 끝나고 다음 날 20일까지 이번 주 내내 최대한 노력하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지