구명조끼 안 입는 이유 1위…“위험하지 않다고 생각해서”

우리나라 국민의 구명조끼를 입는 비율이 해양활동별 최대 6배 차이가 나는 것으로 나타났다. 해양경찰청은 지난 9월 전국 18세 이상 성인 1500명을 대상으로 진행한 ‘구명조끼 착용률 및 인식도 조사’ 결과를 16일 발표했다.

보고서에 따르면 2021∼2025년 최근 5년 동안 각 활동을 경험한 응답자 중 구명조끼를 ‘항상 착용한다’는 응답은 카누·보트 수상레저 활동이 87.2%, 낚시어선 승선 활동 81.3% 순으로 높았다.

지난 7월 15일 오전 인천 중구 인천항 연안부두에서 인항파출소 해양경찰이 조업을 나가는 어선원들에게 구명조끼 착용 의무화를 안내하고 있다. 뉴시스

반면 갯바위·방파제 낚시의 경우 43.1%, 해수욕장 물놀이 27.3%, 해루질·갯벌 체험은 14.3%에 그쳤다. 구명조끼 착용이 법적 의무인 승선·어업과 달리 비의무인 때 상대적으로 낮은 경향을 보였다.

구명조끼를 항상 입지는 않는다고 답한 748명에게 물은 결과 ‘위험한 상황은 아니라고 생각해서’ 58.2%, ‘챙기고 가져가기 번거로워서’ 12.1%, ‘입으면 불편하고 움직이기 어려워서’ 10.0% 등으로 집계됐다.

본인이 물놀이나 해양활동 중 위험에 처할 가능성이 높다고 생각하는 응답은 10명 중 4명(38.3%)에 불과했다. 구명조끼 착용을 높일 수 있는 개선 요인으로 무료 대여나 가볍고 편한 제품의 보급 등 의견이 나왔다.

해경청은 해수욕장 물놀이 및 해루질·갯벌 체험을 중심으로 사고 위험과 구명조끼 중요성을 알릴 방침이다. 하만식 해경청장은 “조사 결과를 바탕으로 정책 개선과 홍보에 노력하겠다”고 말했다.

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