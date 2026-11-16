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구명조끼 안 입는 이유 1위…“위험하지 않다고 생각해서”

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인천=강승훈 기자 shkang@segye.com

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해양경찰청, 성인 1500명 대상
착용률·인식도 조사 결과 발표

우리나라 국민의 구명조끼를 입는 비율이 해양활동별 최대 6배 차이가 나는 것으로 나타났다. 해양경찰청은 지난 9월 전국 18세 이상 성인 1500명을 대상으로 진행한 ‘구명조끼 착용률 및 인식도 조사’ 결과를 16일 발표했다.

 

보고서에 따르면 2021∼2025년 최근 5년 동안 각 활동을 경험한 응답자 중 구명조끼를 ‘항상 착용한다’는 응답은 카누·보트 수상레저 활동이 87.2%, 낚시어선 승선 활동 81.3% 순으로 높았다.

지난 7월 15일 오전 인천 중구 인천항 연안부두에서 인항파출소 해양경찰이 조업을 나가는 어선원들에게 구명조끼 착용 의무화를 안내하고 있다. 뉴시스
지난 7월 15일 오전 인천 중구 인천항 연안부두에서 인항파출소 해양경찰이 조업을 나가는 어선원들에게 구명조끼 착용 의무화를 안내하고 있다. 뉴시스

반면 갯바위·방파제 낚시의 경우 43.1%, 해수욕장 물놀이 27.3%, 해루질·갯벌 체험은 14.3%에 그쳤다. 구명조끼 착용이 법적 의무인 승선·어업과 달리 비의무인 때 상대적으로 낮은 경향을 보였다.

 

구명조끼를 항상 입지는 않는다고 답한 748명에게 물은 결과 ‘위험한 상황은 아니라고 생각해서’ 58.2%, ‘챙기고 가져가기 번거로워서’ 12.1%, ‘입으면 불편하고 움직이기 어려워서’ 10.0% 등으로 집계됐다.

 

본인이 물놀이나 해양활동 중 위험에 처할 가능성이 높다고 생각하는 응답은 10명 중 4명(38.3%)에 불과했다. 구명조끼 착용을 높일 수 있는 개선 요인으로 무료 대여나 가볍고 편한 제품의 보급 등 의견이 나왔다.

해경청은 해수욕장 물놀이 및 해루질·갯벌 체험을 중심으로 사고 위험과 구명조끼 중요성을 알릴 방침이다. 하만식 해경청장은 “조사 결과를 바탕으로 정책 개선과 홍보에 노력하겠다”고 말했다.


인천=강승훈 기자 shkang@segye.com 기자페이지 바로가기

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