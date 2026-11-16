전북 수능 시험장 65곳 점검해 보니…3곳서 소방시설 불량 드러나

전북 지역 대학수학능력시험 시험장 65곳을 대상으로 화재안전조사를 벌인 결과 3곳에서 소방시설 불량이 확인됐다.

16일 전북도소방본부에 따르면 지난달 22일부터 이달 13일까지 소방공무원 등 60명을 투입해 관내 수능 시험장 65곳의 소방시설과 피난·방화 시설을 점검한 결과 3곳에서 화재 비상벨 작동 불량과 옥내소화전 호스 연결 문제, 감지기 탈락 등이 발견됐다.

전북소방관들이 수능이 치러질 관내 한 학교를 찾아 소방·피난·방화 시설을 점검하고 있다. 전북도소방본부 제공

이에 해당 시험장에 조치명령을 내리고 수능 전까지 개선을 마치도록 했다. 시험장 관계자 82명에게는 소방시설 오작동 시 대처 요령과 피난시설 관리 등에 관한 안전교육을 했다.

전북소방은 안전한 수능을 위해 119구급활동 대책을 마련하고 시험 당일 65개 시험장에 소방안전관리관 66명을 배치해 수험생 입실 지원과 안전시설 점검, 응급환자 처치 등 대응에 나선다. 응급 상황 발생에 대비해 119구급차를 신속히 출동시키고 시험장별 비상 연락 체계도 운영한다. 영어 듣기평가가 진행되는 오후 1시10분부터 1시35분까지는 긴급 대응에 지장이 없는 범위에서 시험장 주변 소방차량의 사이렌 사용을 자제할 방침이다.

지난해 수능 당일에는 모두 53건의 응급 상황에 대응해 52건을 현장에서 처치하고 1명을 병원으로 이송했다. 두통·어지럼증이 14건으로 가장 많았고 복통 13건, 과호흡·불안 6건 등이 뒤를 이었다. 시험장을 잘못 찾은 수험생을 경찰과 협력해 제시간에 입실하도록 지원하기도 했다.

올해 전북 지역 수능 응시자는 1만7472명으로, 도내 65개 시험장 668개 시험실에서 시험을 치른다.

진형민 전북소방본부장은 “수험생들이 안전한 환경에서 실력을 발휘하도록 사전 점검부터 시험 당일 응급 대응까지 빈틈없이 준비할 것”이라고 말했다.

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