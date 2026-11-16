‘불량연애2’ 출연 앗슨 日서 체포…무허가 유흥업소 운영 혐의

넷플릭스 연애 리얼리티 프로그램 ‘불량연애2’에 출연해 국내 시청자들에게도 얼굴을 알린 일본 인플루언서 앗슨(31)이 무허가 유흥업소를 운영한 혐의로 경찰에 체포됐다.

16일 일본 언론과 현지 보도에 따르면 아이치현 경찰은 지난 15일 앗슨과 오타케 히로유키(44), 구로사키 신고(36) 등 남녀 3명을 풍속영업법 위반 혐의로 체포했다. 앗슨의 본명은 오구리 아스카다.

경찰에 따르면 앗슨 등은 지난 8월 15일 일본 나고야시 나카구 니시키에 있는 주점에서 필요한 허가를 받지 않은 채 여성 종업원들에게 손님을 접대하게 하고 술을 제공한 혐의를 받고 있다. 구로사키는 해당 업소의 현장 책임자로 알려졌다.

앗슨 인스타그램 캡처

문제가 된 업소는 2019년 7월 손님 접대 없이 공연이나 춤 등을 제공하는 ‘특정유흥음식점’ 허가를 취득했다. 그러나 경찰은 이곳이 실제로는 종업원들이 손님을 접대하는 방식으로 영업한 것으로 보고 있다.

일본에서는 여성 종업원이 손님을 접대하는 캬바쿠라 등 유흥업소의 영업시간이 제한된다. 반면 특정유흥음식점은 오전 5~6시를 제외하고 영업할 수 있다. 경찰은 업소 측이 영업시간 제한을 피하기 위해 해당 허가를 취득한 것으로 의심하고 있다.

경찰은 앗슨이 나고야의 한 캬바쿠라에서 종업원으로 일하면서 별도로 해당 주점도 운영한 것으로 파악하고 있다. 특히 경찰은 이 업소가 앗슨이 근무하던 캬바쿠라에서 접대를 받은 손님들이 영업 종료 후 이동해 술을 마시는 이른바 ‘2차 장소’로 활용됐을 가능성에 주목하고 있다.

수사 과정에서 경찰은 해당 업소를 포함한 관련 장소 9곳을 압수수색했다. 이 과정에서 영업 매뉴얼과 매출금 등을 포함한 현금 약 1600만엔(약 1억3400만원)을 압수했다. 경찰은 지난 8월 새벽까지 무허가 영업을 하는 업소가 있다는 제보를 받고 수사에 착수한 것으로 전해졌다.

다만 체포된 3명의 혐의 인정 여부는 아직 공개되지 않았다.

앗슨은 인스타그램 팔로워 80만명 이상을 보유한 일본 인플루언서다. 일본 나고야의 유흥업소에서 일하며 활동해왔으며, 2026년 공개된 ‘불량연애2’에 출연했다.

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