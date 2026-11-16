환절기 피부 고민 공략…뷰티업계, 기능성·체험 마케팅 강화

뷰티업계가 기능성 화장품을 앞세워 소비자 공략에 나서고 있다. 피부 장벽과 안티에이징 등 세분화된 피부 고민에 맞춘 제품을 선보인다.

애경산업, 홍대서 ‘K-컬처 페스티벌’ 성료. 애경산업 제공

16일 업계에 따르면 애경산업은 문화 콘텐츠를 활용한 체험형 마케팅으로 브랜드 친밀도를 높이고 있다. 애경산업은 지난 13일 서울 홍대 걷고싶은거리 만남의광장에서 개최한 ‘K-컬처 페스티벌’을 성황리에 마무리했다. 행사에는 약 4200명의 시민이 방문해 브랜드 체험과 공연을 즐겼다.

‘매일의 즐거움을, 오늘의 축제로’를 주제로 열린 이번 행사는 브랜드 체험 부스와 시민 참여형 공연, 아티스트 초청 공연 등으로 구성됐다. 방문객들은 스텝퍼와 순발력 게임, 로고 찾기, 사격, 가챠 머신 등 6개 미션 챌린지 부스에서 애경산업의 화장품과 생활용품 브랜드를 경험했다. 미션 성공자에게는 토너와 세럼, 크림, 샴푸, 바디워시 등 제품을 경품으로 제공했다.

애경산업, 홍대서 ‘K-컬처 페스티벌’ 성료. 애경산업 제공

랜덤 플레이 댄스와 거리 노래방 등 시민 참여 프로그램도 호응을 얻었다. 유튜브 음악 채널 ‘창현거리노래방’과 함께한 프로그램에서는 시민들이 직접 무대에 올라 노래 실력을 뽐냈다. 이어 댄스 크루 비아워크루와 가수 노이, 박다혜, 딘딘 등이 공연을 펼쳤다. 애경산업은 지난 9월 세화미술관에서 열린 게오르그 바젤리츠 전시 후원에 이어 이번 축제를 통해 문화 콘텐츠를 활용한 소비자 소통을 이어갔다.

LG생활건강 더후, ‘환유 로얄 헤리티지 스파 리추얼’ 진행. LG생활건강 제공

LG생활건강의 럭셔리 화장품 브랜드 더후는 고급 호텔 스파와 협업해 프리미엄 고객 경험을 강화했다. 더후는 지난 11일부터 13일까지 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울 더 스파에서 ‘환유 로얄 헤리티지 스파 리추얼’을 진행했다.

이번 프로그램은 20년간 산삼을 연구해 탄생한 하이엔드 안티에이징 라인 ‘환유’를 전문 스파 테라피와 결합한 것이 특징이다. 산삼의 생명력을 사운드 테라피로 경험하는 단계부터 LG 프라엘 써마샷과 환유 스킨케어 제품을 활용한 60분 트리트먼트까지 구성했다. 더후는 궁중 헤리티지와 산삼 연구 성과를 체험형 프로그램으로 구현해 럭셔리 브랜드 이미지를 강화한다는 계획이다.

아모레퍼시픽은 피부 장벽 관리와 립 케어 등 세분화된 피부 고민에 맞춘 제품을 잇달아 선보이고 있다.

설화수는 스킨케어 기능을 결합한 색조 제품으로 시장을 공략한다. 신제품 ‘퍼펙팅 틴티드 립오일’은 컬러와 오일을 하나에 담은 제품으로, 설화수가 립오일을 선보이는 것은 이번이 처음이다.

한 번의 터치로 선명한 색상과 윤기를 표현하고 덧바를수록 광택감을 높일 수 있도록 했다. 브랜드 독자 기술인 ‘글로우 액티베이팅 오일 테크’를 적용해 수분층이 먼저 컬러를 입히고 오일층이 윤기를 더하는 방식이다. 자음단과 인삼씨오일, 아데노신 등을 담아 입술 관리 기능도 강화했다. 색상은 앰버글로우, 로지핑크, 피그베이지 등 6가지다. 16일 무신사에서 먼저 출시한 뒤 12월부터 주요 아시아 국가로 판매 지역을 확대한다.

사진 = 아모레퍼시픽 제공

아모레퍼시픽의 더마 브랜드 일리윤은 브랜드 최초의 고기능 페이셜 라인 ‘멀티베리어 페이셜’을 출시했다. 바디 제품을 중심으로 쌓아온 민감 피부와 장벽 케어 전문성을 얼굴 피부 관리로 확장한 것이다.

핵심 제품인 ‘멀티베리어 페이셜 리페어 크림’에는 덱스판테놀 5%와 특허 초저분자 식물성 PDRN을 적용했다. 이와 함께 피부 컨디션에 따라 사용할 수 있는 부스터 에센스와 수딩 크림도 선보인다. 해당 제품군은 16일부터 올리브영 온·오프라인 매장에서 판매된다.

성분을 강조하는 브랜드들은 체험형 마케팅에도 공을 들이고 있다. 온그리디언츠는 신제품 ‘베리 베리 핑크 비타 캡슐 로션’ 출시를 기념해 서울 성수동에 ‘딸기 하우스’ 팝업스토어를 열었다. 내년 2월 10일까지 운영하는 이번 팝업은 딸기와 핑크색을 활용한 공간으로 꾸몄으며, 신제품 체험과 포토존, 랜덤박스 이벤트 등을 마련했다.

글로벌 시장에서는 두피·헤어케어 분야의 유통망 확대가 눈에 띈다. 아로마티카는 미국 뷰티 전문 유통업체 얼타 뷰티의 504개 오프라인 매장에 입점한다. 노드스트롬 88개 매장과 타깃 뷰티 스튜디오 611개 매장에 이어 현지 유통 접점을 넓혔다. 로즈마리와 티트리, 퀴노아 등 3개 라인 7종을 선보이며 두피 세정부터 모발 관리까지 제품군을 소개할 예정이다. 회사 측에 따르면 올해 3분기 북미 오프라인 매출은 전년 동기 대비 11배 증가했다.

한편 온라인 유통 채널에서는 할인 행사를 통한 소비자 유입 경쟁도 이어지고 있다. 에이블리는 16일부터 다음 달 3일까지 패션·뷰티·라이프 분야 2000여 개 입점사가 참여하는 블랙프라이데이 행사 ‘에블프’를 진행한다. 뷰티 브랜드 클리오와 네이밍 등이 참여하며 카테고리별 할인 행사와 라이브 방송 등을 마련했다.

업계에서는 기능성 제품 개발과 체험형 마케팅, 해외 유통망 확대를 병행하며 변화하는 소비자 수요에 대응하고 있다.

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