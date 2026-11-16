“소상공인 자생력 키운다”… 종로구, 골목형상점가 4곳 신규 지정 [지금 우리 동네는]

서울 종로구가 부암동 제비로드와 성균관대 인근 골목 등 4곳을 골목형상점가로 신규 지정했다. 지정 구역 내 점포들이 온누리상품권 가맹점으로 등록하고 경영·시설 개선 공모사업에 참여할 기회를 넓혀 골목상권 경쟁력과 소상공인의 자생력을 키우려는 취지다.

유찬종 종로구청장이 지난 9월 서울 종로구 통인시장의 한 점포에서 판매 상품을 살펴보고 있다. 종로구 제공

종로구는 부암동 제비로드와 무악동, 명륜길, 성균관로 상권을 골목형상점가로 새로 지정했다고 16일 밝혔다. 이로써 관내 골목형상점가는 2023년 지정한 삼청정독길을 포함해 북촌계동길, 종로신백제, 동대문역일번출구, 종로5가대로, 종로5가육번출구, 평창동까치 총 11곳으로 늘었다.

골목형상점가는 ‘전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법’에 따라 일정 요건을 충족한 골목상권을 지정해 소상공인 경영 안정을 돕는 제도다. 골목형상점가로 지정되면 구역 내 점포는 온누리상품권 가맹점으로 등록할 수 있다. 지정 구역 내 점포는 온누리상품권 가맹점으로 등록할 수 있고, 중소벤처기업부·서울시·종로구가 추진하는 공모사업에 참여해 경영현대화와 시설현대화 지원을 받을 기회도 많아진다.

이번에 지정한 4곳은 음식점과 카페, 소매점 등 생활에 필요한 업종이 중심이다. 구체적으로 보면 부암동 제비로드 37개, 무악동 19개, 명륜길 94개, 성균관로 61개 업종이다. 특히 명륜길과 성균관로는 성균관대 인근에 있어 대학생과 주민, 교직원 등이 주로 찾는 상권이다.

구는 온누리상품권 사용처 확대로 주민 편의가 높아지고 소상공인 매출 증대에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 저마다의 특색을 살린 상권으로 성장할 수 있도록 각 상인회와 꾸준히 소통하며 지원사업과 연계한 활성화 방안도 강구한다는 계획이다.

유찬종 종로구청장은 “앞으로도 상권 특성과 현장의 목소리를 반영한 실질적인 지원책을 마련하고 소상공인 경영 안정, 지역경제 활성화에 주력하겠다”고 말했다.

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