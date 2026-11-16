역사의 비극 속 인간의 존엄과 희망을 조명하는 연극 ‘프로젝트 르완다’

폭행 사건으로 동생을 잃은 다큐멘터리 PD 현수는 1994년 르완다 대학살을 다룰 다큐멘터리를 기획한다. 남의 나라 비극을 기록하던 그에게 어느 날 가해자가 사과하고 싶다는 연락을 해온다. 타인의 상처를 취재하던 사람이 자기 상처 앞에 서는 순간이다.

연극 ‘프로젝트 르완다’. 올댓스토리 제공

서울 마포구 소극장 산울림에서 공연 중인 연극 ‘프로젝트 르완다’는 이 허구의 이야기 사이에 실제 르완다 대학살 생존자들의 녹취 기록을 끼워 넣는다. 생존자의 증언을 배우가 무대에서 재현하는 형식이다. 인터뷰·재판 기록 같은 실제 발언을 편집해 대사로 쓰는 기록극 기법이다. 영상·음향·조명으로 르완다의 과거와 현수의 현재를 오가며 두 시공간을 한 무대에 겹친다.

작·연출을 맡은 추태영은 2020년 두산아트센터의 신진 예술가 지원 프로그램 ‘두산아트랩’에 선정돼 르완다 대학살 피해자와 가해자의 실제 화해 과정을 다룬 연극을 처음 선보였다. 이후 대한민국 신진연출가전과 2024년 서울문화재단 예술창작지원작으로 무대에 올랐다.

6년의 개발 과정에서 작품의 무게중심은 화해의 기록에서 화해를 요구받는 개인으로 옮겨왔다. 2020년 무대가 르완다의 실제 화해 과정에 초점을 맞춘 데 비해 이번 무대는 한국인 PD의 사적 상실을 극의 축으로 세웠다. 현수 역은 류제윤·이시형·박도하가 번갈아 맡는다. 박승호 역에 김지웅·강기혁, 유서은 역에 홍수주·정아람, 가해자 한민철 역에 임진구·강승우가 출연한다. 올댓스토리와 극단 창창이 제작했다. 서울 소극장 산울림에서 20일까지.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지