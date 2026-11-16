삼표시멘트, ESG 전 부문 4년 연속 A등급 이상 획득

삼표그룹 계열사인 삼표시멘트는 한국ESG기준원이 최근 발표한 2026년 환경·사회·지배구조(ESG) 평가에서 통합 A등급을 받았다고 16일 밝혔다. 회사 측은 시멘트업계에서 ESG 전 부문 A등급 이상을 4년 연속 기록한 기업은 삼표시멘트가 처음이라고 설명했다.

2025 삼표시멘트 환경·사회·지배구조(ESG) 보고서 ‘삼표와 함께 GREEN 미래’ 표지. 삼표그룹 제공

특히 사회(S) 부문에서는 4년 연속 최고 등급인 A+를 받았다.

한국ESG기준원은 국내 상장기업의 ESG 관련 경영 정책과 시스템, 주요 활동·성과 등을 종합적으로 평가해 매년 등급을 발표한다. 전 부문에서 높은 수준의 ESG 경영을 펼친 기업에 통합 A등급을 부여한다.

삼표시멘트는 환경 부문에서 2050년 탄소중립을 목표로 생산공정 개선과 친환경 설비 확충을 추진하고 있다. 저탄소 시멘트 브랜드 ‘블루멘트(BLUE MENT)’ 개발을 비롯해 한국산업표준(KS) 인증 확대, 전용선 취항을 통한 운송 과정의 분진 저감, 강원 삼척시와 ‘생활폐기물 직매립 제로 실현’을 위한 업무협약 체결, 멸종위기종 서식지 복원, 지역 하천인 오십천의 수질 개선 등도 병행한다.

사회 부문에서는 안전보건 관리 체계를 강화하고 현장 중심의 안전 활동과 지역사회 소통 프로그램을 확대하고 있다.

지배구조 부문에서는 이사회 내 ESG위원회를 설치했다. 독립이사후보추천위원회와 내부거래위원회는 독립이사 중심으로 운영해 이사회의 견제·감독 기능을 강화하고 경영 의사결정의 투명성을 높이고 있다.

삼표시멘트 관계자는 “ESG 전 부문에서 4년 연속 A등급 이상을 획득한 것은 전반에 걸쳐 지속적으로 추진해 온 개선 활동의 성과”라며 “앞으로도 친환경 생산 체계 구축과 안전경영 내실화, 투명한 지배구조 확립을 통해 지속가능경영을 한층 고도화해 나가겠다”고 말했다.

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