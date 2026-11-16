최고위 돌아온 최민희, 허리 숙여 사과…“대통령께 누를 끼쳤다”

이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 취지로 발언해 논란을 빚은 더불어민주당 최민희 최고위원이 16일 최고위원회의에서 고개를 숙여 사과했다. 앞서 감찰조사에 반발해 회의에 불참했던 친청(친정청래)계 최고위원 3명도 이날 모두 복귀했다.

최 최고위원은 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이재명 대통령께서는 2024년 12월3일 내란 후 윤석열 탄핵을 주도하셨고 관철시키셨다”며 “제 기억 착오와 헷갈린 발언으로 대통령께 누를 끼쳤다”고 말했다.

더불어민주당 최민희 최고위원이 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 이재명 대통령의 당대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 취지의 발언과 관련해 고개숙여 사과하고 있다. 연합뉴스

이어 “당원들과 지지자들께도 상심을 끼쳐 드렸다. 다시 한번 깊이 사과드린다”며 자리에서 일어나 허리를 숙였다. 이 대통령의 개혁을 적극 지지한다는 뜻도 밝혔다.

앞서 최 최고위원은 지난달 비공개 당원 간담회에서 이 대통령이 윤 전 대통령의 탄핵보다 하야를 선호했다는 취지로 발언한 것으로 알려져 논란이 일었다. 청와대는 해당 발언을 사실무근이라고 반박하며 강한 유감을 표명했다.

김민석 민주당 대표는 지난 12일 최 최고위원에 대한 감찰조사를 지시했다. 이에 반발한 최 최고위원과 이성윤·한민수 최고위원은 이튿날 최고위원회의에 불참하고 별도 기자회견을 열어 김 대표를 비판했다. 김 대표는 전날 감찰조사 결과를 보고받은 뒤 중앙당 윤리심판원 이첩을 지시했다.

최 최고위원은 이날 “당원 간담회 녹취록 전체가 구해지는 대로 공개하겠다”며 “김 대표가 결정한 제 책임을 묻는 절차에도 성실하게 임하겠다”고 밝혔다.

함께 회의에 복귀한 한 최고위원도 김 대표에게 당내 갈등을 직접 해결할 것을 촉구했다. 반면 김 대표는 최 최고위원에 대한 징계 절차와 관련해 “모든 절차는 당헌·당규에 따라 엄정하고 독립적으로 이뤄질 것”이라며 당원들에게 결과를 존중해 달라고 당부했다.

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