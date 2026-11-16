수능일 아침 식사, 같은 날 오전 주의·기억 과제에 도움

사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. 구글의 대화형 인공지능 제미나이 생성 이미지.

오는 19일 수능 시험장에서 문제를 푸느라 뇌가 평소보다 더 쓰는 에너지는 쉴 때 쓰는 양의 5%에도 못 미칠 가능성이 큰 것으로 나타났다. ‘잘 붙으라’는 엿과 찹쌀떡, 시험 중 ‘당 충전’용 초콜릿이 선물로 오가는 때지만 뇌가 시험 때문에 더 쓰는 몫은 생각보다 작다.

뇌 에너지 연구를 이끌어 온 마커스 라이클 미국 워싱턴대(세인트루이스) 교수가 2010년 국제학술지 ‘트렌즈 인 코그니티브 사이언시스’에 실은 리뷰 논문 ‘뇌 기능에 대한 두 가지 관점’에 따르면 성인의 뇌는 체중의 약 2%에 불과하지만 몸 전체가 쓰는 에너지의 20%를 차지한다. 무게만으로 예상되는 양의 10배다.

그는 논문에서 “쉬는 상태의 이처럼 매우 높은 에너지 소비에 견주면 뇌 활동이 달라지면서 늘어나는 소비는 놀라울 만큼 작아, 흔히 5%에도 못 미친다”고 적었다. 과제를 수행할 때 특정 부위의 혈류가 늘어나는 폭도 대개 쉬는 상태의 5%를 넘지 않는다는 게 논문의 설명이다.

◆ “머리 쓰면 당 떨어진다”는데…

뇌는 문제를 풀지 않을 때도 이미 몸 에너지의 5분의 1을 쓰고 있다. 시험이 보태는 몫은 그 위에 얹히는 작은 차이다.

한국교육과정평가원의 ‘2027학년도 대학수학능력시험 시행세부계획’ 공고를 보면 1교시 국어(80분)는 오전 8시40분, 2교시 수학(100분)은 오전 10시30분, 3교시 영어(70분)는 오후 1시10분에 시작한다. 4교시는 한국사(30분)와 탐구 영역(과목당 30분)으로 오후 4시37분에 끝난다. 탐구 두 과목을 보는 수험생이 실제로 문제를 붙잡는 시간은 340분이다.

5시간40분 내내 문제를 풀어도 뇌가 ‘시험 때문에’ 더 쓰는 에너지는 같은 시간 쉬면서 쓰는 양의 5%에 못 미칠 가능성이 크다는 계산이 나온다. 시험 도중 엿이나 초콜릿으로 ‘떨어진 당’을 채워야 한다는 통념과는 거리가 있다. 다만 이는 뇌가 더 쓰는 몫이 작다는 뜻이지, 시험 중 간식이 쓸모없다는 결론은 아니다.

◆ 시험 끝나면 녹초가 되는 이유는

그렇다면 시험을 마친 뒤 밀려오는 피로는 어디서 올까. 미국 과학저널리스트 페리스 자브르는 이 물음을 다룬 글에서 정신 활동은 신체 운동과 달리 평소보다 크게 많은 에너지를 요구하지 않을 것이라며, 뇌를 다 써 버렸다고 믿는 것만으로도 피로가 생길 수 있다고 짚었다.

◆ 당 충전보다 근거 있는 건 ‘아침 한 끼’

아돌푸스 등 영국 연구팀은 2016년 국제학술지 ‘어드밴시스 인 뉴트리션’에 아침 식사가 어린이·청소년의 인지 능력에 미치는 영향을 다룬 연구 45건(논문 43편)을 종합한 체계적 문헌고찰을 실었다. 연구팀은 아침을 굶었을 때와 비교해 아침 식사가 같은 날 오전의 인지 능력에 영역별로 긍정적인 효과를 낸다고 결론지었다. 특히 주의력과 실행 기능, 기억력을 쓰는 과제에서 효과가 더 일관되게 나타났고, 영양 상태가 나쁜 아이들에게서 더 뚜렷했다.

연구가 효과를 확인한 ‘같은 날 오전’은 수능에서 1교시 국어와 2교시 수학을 치르는 시간과 겹친다.

다만 무엇을 먹느냐에 대해서는 신중했다. 연구팀은 “아침 식사 구성의 단기 효과에 대해서는 확고한 결론을 내릴 수 없다”며 관련 연구가 너무 적고 결과도 대체로 엇갈린다고 밝혔다. 특정 ‘두뇌 음식’을 찾기보다 시험 날 아침을 거르지 않는 쪽이 연구 근거에 더 가깝다.

한편 식품의약품안전처는 지난달 20일 수능을 앞둔 수험생에게 카페인 함유 식품 섭취 주의를 당부했다. 청소년의 카페인 하루 최대 섭취 권고량은 체중 1㎏당 2.5㎎이며, 커피·에너지음료·커피우유뿐 아니라 초콜릿에도 카페인이 들어 있다.

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