인종·성별보다 집세·의료비…美 민주당, 승리 뒤에도 경제에 무게

미국 중간선거에서 압승한 민주당이 주거비와 의료 등 민생 문제를 앞세우는 기조를 이어가고 있다. 진보 진영에서는 승리를 자축하며 ‘워크(woke·사회적 차별과 불평등에 대한 각성)의 귀환’을 외치는 농담이 유행하지만, 당내에서는 이를 과거 문화전쟁으로 돌아가라는 신호로 받아들여서는 안 된다는 경계가 나온다.

하킴 제프리스 미국 하원 민주당 원내대표(오른쪽)가 지난 13일(현지시간) 콜로라도주 덴버에서 열린 민주당 진로 모색 행사 ‘왓츠 넥스트’(What’s Next)에서 사회자의 질문에 답하고 있다. 행사에서는 중간선거 승리 이후 생활비 부담 완화 등 민생 문제 해결을 위한 민주당의 과제가 논의됐다. 덴버=AP연합뉴스

영국 일간 파이낸셜타임스(FT)의 15일(현지시간) 보도에 따르면 텍사스 출신 중도 성향인 민주당 헨리 쿠엘라 연방 하원의원은 FT에 유권자들이 민주당에 바라는 것은 인종·성별 논쟁이 아니라 생활비 부담을 줄이는 일이라고 말했다. 민주당이 이번 선거에서 승리한 뒤에도 인종과 성별 등 정체성을 둘러싼 논쟁과 거리를 두고 경제 문제에 집중하려는 모습을 보이는 것으로 풀이된다.

민생에 집중해야 한다는 목소리는 지난 12∼13일 콜로라도주 덴버에서 열린 민주당 진로 모색 행사 ‘왓츠 넥스트’(What’s Next)에서도 나왔다. 하킴 제프리스 하원 민주당 원내대표는 식료품과 휘발유, 주거비를 낮추기 위해 힘써야 한다며 생활비 부담 완화를 공동의 책임으로 제시했다.

정치권이 민생을 강조하는 사이, 중간선거 결과 발표 당일부터 사회관계망서비스(SNS)에서는 진보적 가치의 부활을 자축하는 농담이 잇달았다. 진보 성향인 민주당 치 오세 뉴욕 시의원은 온라인 프로필에 성별 대명사를 다시 넣어야 한다고 썼고, 좌파 성향의 인기 스트리머 하산 피커도 선거 당일 밤 “모두 당장 ‘깨어’ 있어야 한다. 그렇지 않으면 ‘동성애 단속반’이 집 문을 두드릴 것”이라고 농담했다.

FT는 이런 반응에 공화당을 향한 조롱뿐 아니라 진보 진영의 자기풍자도 담겼다고 분석했다. 한때 진지하게 다뤘던 문화적 의제를 스스로 농담의 소재로 삼으면서 정치적 관심이 다른 곳으로 옮겨갔음을 드러낸다는 것이다. 이는 진보 진영이 의제 설정을 주도했던 2020년 민주당 대선 경선 당시와는 달라진 모습이다.

선거 결과를 다양성의 승리로 해석하는 목소리에는 당내에서도 경계가 나왔다. 진보 성향인 로 칸나 민주당 연방 하원의원은 선거 당일 공개한 영상에서 흑인 주지사와 무슬림 연방 상원의원 등의 당선 성과를 거론하며 다양성·형평성·포용성(DEI)이 돌아왔다고 평가했다. 그러나 민주당의 베테랑 전략가 제임스 카빌은 팟캐스트에서 유권자들이 DEI를 싫어했다며 이런 용어를 다시 사용하면 정치적 대가를 치를 것이라고 경고했다.

반면 경제 의제에 집중하더라도 소수자 보호까지 뒷전으로 밀어서는 안 된다는 반론도 있다. 미국 민주사회주의자협회(DSA)의 메건 로머 공동의장은 FT에 취약한 사람들을 보호하고 괴롭힘에 반대해야 한다는 생각은 사라지지 않았다며 좌파 진영이 이런 보호 조치를 포기한 것은 아니라고 말했다.

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