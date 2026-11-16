신지, 2세 고민 털어놨다…무속인 “12월~1월 아기운”

사진=신지 SNS

그룹 코요태 신지가 2세에 대한 솔직한 바람을 드러낸다.

16일 방송되는 SBS Plus 예능 프로그램 ‘신빨토크쇼 귀묘한 이야기2’ 46회에는 신지와 그룹 펜타곤 출신 키노가 게스트로 출연해 각자의 고민을 털어놓는다.

이날 MC 이국주는 지난 5월 가수 문원과 결혼한 신지에게 근황을 묻는다. 신지는 “요즘 행복하다”라고 밝히면서도 “동거를 하다가 결혼한 거라서 똑같다”라고 말해 웃음을 안긴다.

이어 신지는 가수로서의 고민을 꺼낸다. 코요태로 활동한 지 어느덧 29년 차에 접어든 그는 “그룹과 솔로 활동 모두 잘하고 싶다. 특히 솔로 활동에 신경을 써볼까 싶다”라며 앞으로의 활동 방향에 대한 고민을 전한다.

이에 한 무속인은 신지에게 올해부터 좋은 운이 들어오기 시작했다며 내년과 내후년 역시 흐름이 좋을 것이라고 내다본다. 솔로 활동이 활발해지고 신곡을 발표할 가능성도 언급했다. 신지가 트로트에 도전해도 괜찮을지 묻자 “본인의 스타일로 밀고 나가는 게 맞다”라고 조언한다.

대중의 평가에 대한 이야기도 이어진다. 무속인은 올해 신지가 좋은 이야기와 부정적인 이야기 모두로 사람들의 주목을 받는 시기라며, 양력 기준 내년 3월 이후에는 운의 흐름이 긍정적으로 바뀔 것이라고 풀이한다. 그동안 비난받았던 일들이 오히려 칭찬으로 돌아올 수 있다는 말도 덧붙였다.

이를 들은 신지는 “그런데 상처가 돼서 너무 아프다”라고 털어놓으며 그간 마음고생을 했던 속내를 내비친다.

무엇보다 이날 관심을 모은 것은 신지의 2세 고민이다. 그는 “(김)종민 오빠가 곧 아빠가 된다. 그게 좀 부럽다”라며 “내가 나이도 있고 하지만 자녀 생각이 없다고 하면 거짓말이다. 혹시 가능성이 있을까”라고 조심스럽게 묻는다.

이에 한 무속인은 “딱 아기의 기운이 올해 12월에서 내년 1월에 보였다”라고 답한다. 다른 무속인들 역시 같은 점괘에 공감한 것으로 전해져 눈길을 끈다.

앞서 신지는 지난 7월 MBN ‘남의 집 귀한 가족’에서도 2세 계획에 대한 생각을 밝힌 바 있다. 당시 그는 “원래 생각 없다가 요즘 진지하게 고민 중이다”라며 “아이를 너무 좋아해서 어떻게 해야 할지 잘 몰랐다. 저를 닮은 미니미가 생긴다면 얼마나 행복할까”라고 털어놨다.

한편 신지는 지난 5월 2일 가수 문원과 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2024년 라디오 방송을 통해 인연을 맺고 연인으로 발전했다. 문원은 신지보다 7세 연하다.

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