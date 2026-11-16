서울 집값 주춤한 사이 경기 상승세 확대…매매·전월세 동반 강세

서울 주택 매매가격 상승폭이 3개월 연속 둔화한 가운데 경기도는 매매·전세·월세 모두 오름폭이 커졌다. 서울 강남·서초구의 집값 하락세가 이어졌고, 경기에서는 수원 영통·화성 동탄 등 남부 지역을 중심으로 상승세가 나타났다.

16일 한국부동산원이 발표한 ‘10월 전국주택가격동향조사’에 따르면 경기 주택종합(아파트·연립·단독주택) 매매가격은 전월 대비 0.66% 상승했다. 전월(0.63%)보다 0.03%포인트 높아지며 서울(0.65%)의 상승률을 앞질렀다.

한국부동산원 10월 조사에서 경기 주택 매매가격 상승률(0.66%)이 서울(0.65%)을 0.01%포인트 앞지른 흐름을 남산타워와 수원 화성 실루엣의 경주로 형상화한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

서울 주택 매매가격 상승률은 지난 7월 1.09%에서 8월 0.97%, 9월 0.84%, 10월 0.65%로 3개월 연속 낮아졌다. 경기는 8월 0.58%에서 9월 0.63%, 10월 0.66%로 두 달 연속 상승폭이 확대됐다. 아파트 매매가격 상승률은 경기(0.87%)가 서울(0.54%)보다 0.33%포인트 높았다. 전월과 비교하면 서울은 0.2%포인트 낮아졌고, 경기는 0.05%포인트 높아졌다.

경기에서는 수원 영통구와 화성 동탄구, 안양 동안구 등 주요 주거지역을 중심으로 집값이 올랐다. 서울에서는 강남·서초구의 하락세가 이어졌다. 강남구는 압구정·대치동 주요 단지를 중심으로 1.24% 내려 전월(-1.14%)보다 낙폭이 커졌다. 서초구도 반포·잠원동을 중심으로 0.75% 하락해 전월(-0.6%)보다 하락폭이 확대됐다.

서울에서도 서대문구와 노원구 등은 높은 상승률을 기록했다. 서대문구는 홍제·남가좌동 중소형 주택을 중심으로 1.35%, 노원구는 상계·중계동 위주로 1.34% 올랐다. 성북구와 광진구는 각각 1.29%, 동대문구는 1.22% 상승했다. 관악구(1.13%)와 구로구(1.02%), 금천구(0.98%) 등에서도 집값이 올랐다.

경기의 전세가격 상승률은 9월 0.53%에서 10월 0.57%로 높아졌다. 월세가격 상승률도 같은 기간 0.58%에서 0.63%로 확대됐다. 전세는 화성 동탄구와 수원 영통구의 대단지를 중심으로, 월세는 이들 지역과 용인 기흥구 등에서 상승세를 보였다.

서울은 전세가격 상승률이 0.74%에서 0.68%로, 월세가격 상승률은 0.82%에서 0.77%로 낮아졌다. 다만 노원구 전셋값은 1.46%, 성북구는 1.18% 올랐다. 월세도 노원구(1.47%)와 성북구(1.36%), 도봉구(1.02%) 등에서 높은 상승률을 보였다.

전국 주택종합 매매가격은 0.28% 올라 전월(0.3%)보다 상승폭이 줄었다. 수도권은 0.57%, 지방은 0.01% 상승했다. 전국 전세가격은 0.34% 올라 전월과 같은 상승률을 기록했다. 월세가격은 0.4% 상승해 전월(0.39%)보다 오름폭이 소폭 커졌다.

한국부동산원은 일부 지역에서 가격을 낮춘 매물이 나오며 조정 거래가 이뤄졌지만, 선호도가 높은 지역에서는 상승 거래가 체결되는 등 지역과 단지별로 가격 흐름이 엇갈렸다고 설명했다.

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