“아! 또 준우승”... 최혜진 LPGA 45년 역사상 ‘최다 무관 준우승’ 불명예 신기록

최혜진이 디 안니카 최종라운드 16번 홀에서 버디를 놓친 뒤 아쉬워하고 있다. AFP연합뉴스

미국여자프로골프(LPGA) 투어 각종 기록 공식 집계가 시작된 1981년 이후 우승 없이 가장 많은 준우승을 기록한 선수는 로리 케인(61·캐나다)이다. 그는 준우승 9차례를 기록한 뒤 2000년 미켈롭 클래식에서 첫 우승을 거뒀고 이후 세 차례 더 우승을 기록했다.

최혜진(27·롯데)이 또다시 데뷔 첫 승에 실패하며 불명예스러운 신기록을 이어받았다. 최혜진은 16일 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프 클럽(파70)에서 열린 LPGA 투어 디 안니카 드리븐 바이 게인브리지 앳 펠리컨(총상금 325만달러) 4라운드에서 버디 4개, 보기 2개로 2타를 줄이는 데 그쳤다. 최종 합계 14언더파 266타를 적어낸 최혜진은 우승자 린디 덩컨(35·미국)에게 두 타 뒤진 2위에 올랐다. 이로써 최혜진은 LPGA 투어 통산 10번째 준우승을 기록, 케인의 기록을 갈아치웠다. 공식 집계 이전 기록으로 거슬러 올라가면 로라 바우(미국)와 타이 기록이다. 1973년 LPGA 투어 신인왕 출신인 바우는 약 25년간 투어에서 활약하며 톱10 71회, 준우승 10회를 기록했지만 끝내 정상에 오르지 못한 채 은퇴했다.

최혜진. AFP연합뉴스

최혜진은 아마추어로 출전한 2017년 US여자오픈 2위를 시작으로 투어 데뷔 이전까지 세 차례 준우승을 기록했다. 지난해 메이뱅크 대회에선 3라운드까지 2위와 4타 차 단독 선두였지만 4라운드에서 무너지면서 연장전 끝에 준우승했다. 특히 이번 시즌에만 네 번째 준우승을 거뒀다. 지난 7월 팀 대회인 다우 챔피언십에서 준우승했고, 지난달 뷰익 LPGA 상하이와 BMW 레이디스 챔피언십에서 2주 연속 2위에 머물렀다.

최혜진은 1~2라운드에 선두로 나서 이번에야말로 준우승 징크스에서 벗어나는 듯 보였다. 하지만 3라운드에서 덩컨에 한 타 뒤진 2위로 내려섰고 최종라운드에서 이를 뒤집지 못했다. 출발은 좋았다. 5번 홀(파4)에서 첫 버디를 떨궜고 7~8번 홀(파4)에서 연속 버디를 기록했다. 또 11번 홀(파4)에서도 버디 퍼트를 성공하며 단독 선두로 올라서 역전 우승의 꿈을 부풀렸다.

린디 덩컨. AFP연합뉴스

하지만 이번에도 막판에 샷이 흔들렸다. 13번 홀(파4)에서 한 타를 잃은 최혜진은 15번 홀(파3)에서 다시 통한의 보기를 범하며 덩컨에게 공동 선두를 내줬다. 이어 최혜진은 나머지 홀에서 타수를 줄이지 못했고 덩컨은 16~17번 홀에서 연속 버디를 잡으면서 승부를 갈랐다. 2014년 LPGA 투어에 데뷔한 덩컨은 222번째 출전 대회에서 데뷔 첫 우승 트로피를 들어 올리는 감격을 누렸다. 우승 상금 48만7500달러(약 6억5000만원).

손가락 부상을 당한 유해란(25·다올금융그룹)은 공동 3위(13언더파 267타)에 올라 부상 여파에서 완전히 벗어난 모습을 보였다. 윤이나(23·솔레어)는 공동 9위(8언더파 272타)를 차지했다.

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