“아! 또 준우승”... 최혜진 LPGA 45년 역사상 ‘최다 무관 준우승’ 불명예 신기록

이번 시즌 네번째, 통산 10번째 준우승 기록
LPGA 투어 ‘우승없는 최다 준우승’ 신기록
미국여자프로골프(LPGA) 투어 각종 기록 공식 집계가 시작된 1981년 이후 우승 없이 가장 많은 준우승을 기록한 선수는 로리 케인(61·캐나다)이다. 그는 준우승 9차례를 기록한 뒤 2000년 미켈롭 클래식에서 첫 우승을 거뒀고 이후 세 차례 더 우승을 기록했다.
최혜진(27·롯데)이 또다시 데뷔 첫 승에 실패하며 불명예스러운 신기록을 이어받았다. 최혜진은 16일 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프 클럽(파70)에서 열린 LPGA 투어 디 안니카 드리븐 바이 게인브리지 앳 펠리컨(총상금 325만달러) 4라운드에서 버디 4개, 보기 2개로 2타를 줄이는 데 그쳤다. 최종 합계 14언더파 266타를 적어낸 최혜진은 우승자 린디 덩컨(35·미국)에게 두 타 뒤진 2위에 올랐다. 이로써 최혜진은 LPGA 투어 통산 10번째 준우승을 기록, 케인의 기록을 갈아치웠다. 공식 집계 이전 기록으로 거슬러 올라가면 로라 바우(미국)와 타이 기록이다. 1973년 LPGA 투어 신인왕 출신인 바우는 약 25년간 투어에서 활약하며 톱10 71회, 준우승 10회를 기록했지만 끝내 정상에 오르지 못한 채 은퇴했다.
최혜진은 아마추어로 출전한 2017년 US여자오픈 2위를 시작으로 투어 데뷔 이전까지 세 차례 준우승을 기록했다. 지난해 메이뱅크 대회에선 3라운드까지 2위와 4타 차 단독 선두였지만 4라운드에서 무너지면서 연장전 끝에 준우승했다. 특히 이번 시즌에만 네 번째 준우승을 거뒀다. 지난 7월 팀 대회인 다우 챔피언십에서 준우승했고, 지난달 뷰익 LPGA 상하이와 BMW 레이디스 챔피언십에서 2주 연속 2위에 머물렀다.
최혜진은 1~2라운드에 선두로 나서 이번에야말로 준우승 징크스에서 벗어나는 듯 보였다. 하지만 3라운드에서 덩컨에 한 타 뒤진 2위로 내려섰고 최종라운드에서 이를 뒤집지 못했다. 출발은 좋았다. 5번 홀(파4)에서 첫 버디를 떨궜고 7~8번 홀(파4)에서 연속 버디를 기록했다. 또 11번 홀(파4)에서도 버디 퍼트를 성공하며 단독 선두로 올라서 역전 우승의 꿈을 부풀렸다.
하지만 이번에도 막판에 샷이 흔들렸다. 13번 홀(파4)에서 한 타를 잃은 최혜진은 15번 홀(파3)에서 다시 통한의 보기를 범하며 덩컨에게 공동 선두를 내줬다. 이어 최혜진은 나머지 홀에서 타수를 줄이지 못했고 덩컨은 16~17번 홀에서 연속 버디를 잡으면서 승부를 갈랐다. 2014년 LPGA 투어에 데뷔한 덩컨은 222번째 출전 대회에서 데뷔 첫 우승 트로피를 들어 올리는 감격을 누렸다. 우승 상금 48만7500달러(약 6억5000만원).
손가락 부상을 당한 유해란(25·다올금융그룹)은 공동 3위(13언더파 267타)에 올라 부상 여파에서 완전히 벗어난 모습을 보였다. 윤이나(23·솔레어)는 공동 9위(8언더파 272타)를 차지했다.
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