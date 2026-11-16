특수교사노조 “경북도의회 행정사무감사서 장애학생 차별 발언” 논란

최근 열린 경북도의회 행정사무감사에서 일부 도의원들이 장애학생에 대한 차별 발언을 해 논란이 일고 있다.

경북도의회 청사 전경. 경북도의회 제공

전국특수교사노동조합은 16일 "경북도의회 행정사무감사에서 나온 도의원들의 장애학생에 대한 차별적 발언과 특수교육에 대한 왜곡된 인식을 강력히 규탄한다"고 밝혔다.

노조는 이날 배포한 보도자료에서 "11월 13일 감사에서 장애학생이 일반학생과 어울리기 어렵다며 폐교를 활용한 분리교육을 제안하고, 특정 학교가 기피학교가 된 원인으로 특수학급을 지목하는 발언까지 이어졌다"며 "이는 장애학생의 교육받을 권리를 보장해야 할 도의원이 장애학생을 교육현장의 문제이자 분리의 대상으로 취급한 장애 차별 사안이다"고 주장했다.

노조는 "박영서 도의원이 한 지역의 초·중·고등학교 특수교육 대상 학생 수를 거론하며 폐교에 이들을 모아 하나의 학교를 운영하는 시범사업을 제안하고, 일반학교에 놔두면 교육이 어렵다는 발언을 했다"고 직격탄을 날렸다.

또 "정한석 도의원이 특정 학교를 '가장 가기 싫은 학교'라고 언급하며 그 이유를 물었고, 교육지원청 교육과장은 '특수학급 때문에'라고 답했다"며 "이는 공식 감사 자리에서 특정 학교에 대한 기피 인식을 장애학생과 특수학급의 존재에 연결한 문답이다"고 덧붙였다.

그러면서 "행정사무감사에서 통합교육에 대한 이해 부족, 특수학교의 교육적 목적 왜곡, 특수학급을 기피시설로 취급하는 편견, 특수교육의 전문성을 부정하는 발언, 이에 동조한 교육행정기관의 태도가 복합적으로 드러났다"며 경북도의회와 경북도교육청의 공식 사과 및 재발 방지대책 마련을 강력히 촉구했다.

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