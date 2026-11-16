서울 주택 매수심리 석 달째 하락…세종은 전국 최고

서울의 주택 매수 심리가 세 달 연속으로 하락했다. 세종은 지수가 크게 상승하며 전국에서 가장 높은 수준을 기록했다.

16일 국토연구원의 10월 부동산시장 소비자 심리조사 결과에 따르면 전국 주택 매매 소비심리지수는 9월 117.3에서 10월 116.5로 0.8p 하락했다.

부동산 소비자심리지수는 부동산 중개업소와 일반 가구를 대상으로 설문 조사한 뒤 소비자의 행태 변화와 인지 수준을 0~200의 숫자로 수치화한 지표다. 수치가 95 미만이면 하강 국면, 95~115 미만이면 보합, 115 이상이면 상승 국면으로 본다.

지역별로 서울은 130.8에서 129.6으로 1.2p 감소하며 3개월 연속 내림세를 보였다. 다만 숫자 자체로 보면 여전히 상승 국면이다.

경기는 124.1에서 123.3으로 0.8p 하락하며 상승 국면을 유지했고, 인천은 112.7에서 114.6으로 1.9p 오르며 상승 국면에 가까워졌다.

비수도권은 108.4에서 107.7로 0.7p 하락하며 보합국면을 이어갔다.

제주(89.2→97.6, +8.4p), 세종(125.3→133.1, +7.8p), 대전(111.6→116.5, +4.9p) 등에서 지수가 크게 상승했는데, 특히 세종은 10월 기준 전국에서 가장 높은 수치를 기록했다.

반면 강원(114.1→96.0, -18.1p), 광주(108.0→102.1, -5.9p), 전남(106.5→100.9, -5.6p) 등의 지역에선 낙폭이 컸다.

전국 주택 전세시장 소비심리지수는 114.4에서 114.6으로 0.2p 올라 보합국면을 유지했다.

서울은 122.8에서 122.3으로 0.5p 하락하고 경기는 전달과 같은 119.0을 기록했다.

<뉴시스>

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