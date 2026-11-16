전남광주, 11월 친환경농산물 ‘고흥 유기농 유자’ 선정

전남광주통합특별시가 11월 대표 친환경농산물로 고흥군 도덕면에서 2대째 유기농 유자를 재배해 온 채광옥·채수인 부자의 유자를 선정했다.

전남광주통합특별시가 11월 대표 친환경농산물로 선정한 고흥 유자. 전남광주시 제공

16일 전남광주시에 따르면 옛 강진농업고등학교 자영농과를 졸업한 채광옥 대표는 고흥 도덕면 일대 약 1만4471㎡ 규모 과원에서 지난 2010년부터 친환경농업을 실천해 왔다.

2024년에는 아들 채수인 씨가 서울 생활을 정리하고 귀향해 부자가 함께 유기농 유자 농사를 이어가고 있다. 이들 부자는 현재 연간 약 30t의 유기농 유자를 생산해 연 매출 3억원 이상을 기록하고 있다.

유자는 병충해에 취약해 과수 품목 중에서도 유기농 재배 난도가 높은 작물로 꼽힌다. 채 대표는 유기농 전환 초기 나무 생육 저하와 병해충 피해로 인한 수확량 급감을 겪었으나, 생선을 발효시킨 자가 제조 아미노산제와 굴 껍데기를 활용한 천연 칼슘제로 토양과 생육 환경을 개선하며 어려움을 극복했다.

2025년부터는 자체 브랜드 ‘순수유자’를 개발해 차·청·에이드용 유자 가공품 판매도 본격화했다. 채광옥 대표는 “화학농약 없이 재배하며 생긴 작은 흠집을 소비자가 건강한 농산물의 증표로 이해해 주기까지 판로 확보에 어려움이 컸다”며 “앞으로 지역 농가와 작목반을 구성해 친환경 재배 기술을 전수하고 생산량을 확대해 상생하는 친환경 농업 생태계를 만들겠다”고 밝혔다.

김영석 통합특별시 친환경농업과장은 “어려운 여건 속에서도 친환경농업의 가치를 지키며 농업 경쟁력을 높여주는 채광옥 농가에 감사드린다”며 “농업인들이 친환경농업에 전념할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

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