“AI 글라스·이어폰 없어”…세무사 수석, 초소형카메라·노트북·휴대폰 등 제출

제63회 세무사 시험 수석 합격자의 부정행위 의혹을 수사 중인 경찰이 합격자 측으로부터 자수서와 함께 초소형카메라·노트북·휴대전화 등 기기를 제출받은 것으로 나타났다.

경찰이 15일 제63회 세무사 시험에서 인공지능(AI)을 이용해 부정행위를 저지른 수석 합격자의 자수서를 접수하고 수사에 착수했다. 수석 합격자 A씨는 이날 변호사 유튜브에 출연해 "1·2차 시험에서 전자기기와 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했다"며 "제가 한 일을 모두 자수서에 써서 서울경찰청에 제출했다"고 밝혔다. 사진은 세무사 시험 수석 합격자 A씨. '이돈호 변호사' 유튜브 화면 캡처.

서울경찰청 관계자는 16일 정례 기자간담회에서 “어제 자수서가 접수된 즉시 광역수사단 공공범죄수사대에서 수사에 착수했다”며 “신속하고 엄정하게 수사할 예정”이라고 밝혔다.

경찰에 따르면 수석 합격자 한모씨 측 변호인은 15일 오후 10시쯤 광역수사단에 출석해 초소형카메라, 노트북, 휴대전화 등 관련 기기를 제출했다. 경찰 관계자는 제출받은 기기에 대해 “면밀히 분석 중”이라고 했다. 휴대전화에 대해서는 “실제 (부정행위에) 쓴 기기인지, 밖에서 쓴 기기인지는 아직 모른다”며 “실제 기능이 확인되지 않았다”고 했다.

제63회 세무사시험 수석합격자가 초소형 카메라와 생성형 AI를 이용해 부정행위를 저지른 것으로 알려졌다. 온라인상에서는 ‘시험용 초소형 카메라’ 등의 이름으로 관련 제품들이 여전히 판매되고 있다. 사진은 15일 스마트폰 쇼핑앱에 '시험용 초소형 카메라' 물품이 검색되는 모습. 뉴스1

한씨는 아직 출석하지 않았다. 경찰 관계자는 “조만간 조사가 이뤄질 것”이라고 했다.

합격자 측이 제출한 자수서에는 장비 목록도 담겼다. 경찰 측은 이 목록에 AI(인공지능) 글라스와 이어폰이 포함되지 않았다고 밝혔다.

경찰은 한씨에 대해 업무방해 등 혐의 적용을 종합 검토 중이다. 공범 여부도 수사할 예정이다.

한씨는 전날 한 변호사 유튜브에 출연해 “1·2차 시험에서 전자기기와 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했다”며 “제가 한 일을 모두 자수서에 써서 서울경찰청에 제출했다”고 밝혔다.

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