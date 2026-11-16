“AI 글라스·이어폰 없어”…세무사 수석, 초소형카메라·노트북·휴대폰 등 제출

제63회 세무사 시험 수석 합격자의 부정행위 의혹을 수사 중인 경찰이 합격자 측으로부터 자수서와 함께 초소형카메라·노트북·휴대전화 등 기기를 제출받은 것으로 나타났다.
서울경찰청 관계자는 16일 정례 기자간담회에서 “어제 자수서가 접수된 즉시 광역수사단 공공범죄수사대에서 수사에 착수했다”며 “신속하고 엄정하게 수사할 예정”이라고 밝혔다.
경찰에 따르면 수석 합격자 한모씨 측 변호인은 15일 오후 10시쯤 광역수사단에 출석해 초소형카메라, 노트북, 휴대전화 등 관련 기기를 제출했다. 경찰 관계자는 제출받은 기기에 대해 “면밀히 분석 중”이라고 했다. 휴대전화에 대해서는 “실제 (부정행위에) 쓴 기기인지, 밖에서 쓴 기기인지는 아직 모른다”며 “실제 기능이 확인되지 않았다”고 했다.
한씨는 아직 출석하지 않았다. 경찰 관계자는 “조만간 조사가 이뤄질 것”이라고 했다.
합격자 측이 제출한 자수서에는 장비 목록도 담겼다. 경찰 측은 이 목록에 AI(인공지능) 글라스와 이어폰이 포함되지 않았다고 밝혔다.
경찰은 한씨에 대해 업무방해 등 혐의 적용을 종합 검토 중이다. 공범 여부도 수사할 예정이다.
한씨는 전날 한 변호사 유튜브에 출연해 “1·2차 시험에서 전자기기와 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했다”며 “제가 한 일을 모두 자수서에 써서 서울경찰청에 제출했다”고 밝혔다.
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