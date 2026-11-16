전북도 명장에 김승국·전호갑·김선화씨…27~36년 현장 숙련기술 인정

전북 산업현장에서 오랜 기간 기술을 갈고닦으며 지역 산업 발전에 기여해 온 숙련 기술인 3명이 전북도명장에 선정됐다.

전북도는 품질관리 분야 김승국 현대자동차 전주공장 매니저와 공예 분야 전호갑 부귀영화석재 대표, 이·미용 분야 김선화 비오비뷰티살롱 2호점 대표 3명을 올해의 전북도명장으로 선정했다고 16일 밝혔다. 이로써 전북도 지정 명장은 16명으로 늘었다.

2026년 전북도 명장. 왼쪽부터 품질관리 분야 김승국 현대자동차 전주공장 매니저, 공예 분야 전호갑 부귀영화석재 대표, 이·미용 분야 김선화 비오비뷰티살롱 2호점 대표.

올해로 5회째를 맞은 전북도명장 제도는 지역 숙련 기술인의 자긍심을 높이고 산업 경쟁력을 강화하기 위해 2022년 도입했다. 공예와 건축 등 38개 분야 92개 직종을 대상으로 동일 직종 15년 이상 종사, 도내 주민등록 3년 이상 유지, 지역 사업장 3년 이상 근무 등의 요건을 갖춰야 한다.

김승국 명장은 27년간 산업현장에서 품질관리 기술을 쌓아왔다. 올해 스타기술인 홍보대사로 선정됐으며 후진 양성에도 힘써 왔다. 김 명장은 “전북도명장과 국가품질명장으로서 겸손한 자세로 지역 숙련 기술 발전을 위해 솔선수범할 것”이라고 말했다.

전호갑 명장은 34년 이상 석공예에 종사하며 전통 기술 보존에 앞장서 왔고, 익산 미륵사지 석탑 보존 처리 사업에도 참여했다. 전 명장은 “이웃과 지역사회에 보탬이 될 때 명장이라는 이름도 더욱 값질 것이기에 손길이 필요한 곳에 정성을 보탤 계획”이라고 밝혔다.

김선화 명장은 36년간 미용업에 종사해 온 전문가로, 지난해 정읍시명장에 선정되기도 했다. 김 명장은 “한평생 정진해 온 시간이 뜻깊은 결실로 인정받아 감사하다”며 “지역 공동체에 미용인으로서 책임을 다할 것”이라고 말했다.

명장에게는 기술개발과 연구를 장려하기 위해 연간 300만원씩 5년간 모두 1500만원의 기술 장려금을 지급한다. 지금까지 전북도명장은 6개 분야에서 13명이 선정됐다.

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