길 가던 10대 여성에게 흉기 휘두른 20대…살인미수 혐의 구속 [사건수첩]

부산 도심에서 일면식도 없는 10대 여성을 뒤쫓아 가 흉기를 휘두른 20대 남성이 경찰에 구속됐다. 피해 여성은 가슴 부위에 상처를 입었지만 다행히 큰 부상은 아닌 것으로 확인됐다. 경찰은 범행 동기와 경위를 조사하는 한편 불특정인을 겨냥한 이상동기 범죄에 해당하는지도 살펴보고 있다.

16일 부산 금정경찰서에 따르면 지난 13일 오후 4시34분쯤 부산 금정구 구서동 구서역 인근 도로에서 20대 A씨가 길을 가던 10대 여성 B씨를 뒤따라가 흉기를 휘둘렀다.

A씨는 범행 직후 구서역에서 도시철도에 탑승해 도주했으나, 뒤따라가던 목격자와 역무원에게 발견돼 하차했다. 이후 부산대역에서 출동한 경찰에 현행범으로 인계돼 오후 4시55분쯤 검거됐다.

피해 여성 B씨는 가슴 부위에 경미한 상처를 입은 것으로 확인됐다. 경찰은 A씨를 살인미수 혐의로 입건해 조사한 뒤 지난 15일 구속했다.

경찰은 두 사람이 서로 모르는 사이인 점과 범행에 앞서 미리 흉기를 준비한 경위 등을 토대로 정확한 범행 동기를 조사하고 있다. 특히 최근 불특정인을 대상으로 한 흉기 범죄가 잇따르는 가운데 이번 사건이 ‘이상동기 범죄’에 해당하는지도 들여다보고 있다.

이상동기 범죄는 뚜렷한 범행 동기가 없거나 일반적인 상식으로 이해하기 어려운 이유로 불특정인을 대상으로 저지르는 폭력 범죄를 말한다. 범행 대상을 사전에 특정하기 어렵고 누구나 피해자가 될 수 있다는 점에서 시민들의 불안감을 키우고 있다.

부산경찰청은 지난달 인천에서 발생한 불특정인 대상 흉기 공격 사건을 계기로 특별치안활동을 벌이고 있다. 축제장과 관광지 등 인파 밀집 지역의 순찰을 강화하고, 흉기 소지 등 이상동기 범죄 관련 112 신고는 긴급 출동이 가능한 코드1 이상을 지정하는 등 대응을 강화하고 있다.

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