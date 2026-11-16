10월 車수출·생산·내수 트리플 증가…친환경차도 '好好'

미국을 비롯한 북미 지역에서의 수출이 큰 폭의 증가세를 보이며 지난달 자동차 수출이 역대 10월 실적 중 최대치를 달성했다. 내수와 생산도 증가세를 보이며 트리플 증가를 기록했다.

고유가 시대를 맞아 우리나라의 새로운 성장 동력으로 부상하고 있는 친환경차 수출은 10월에도 견조한 흐름을 이어갔다. 10월 누적 친환경차 수출 대수는 88만4000대로 지난해 연간 실적 87만4000대를 상회한 것으로 집계됐다.

16일 산업통상부가 발표한 2026년 10월 자동차산업 동향에 따르면 지난달 자동차 수출액은 65억5000만 달러로 전년동월대비 18.1% 증가한 것으로 집계됐다. 내수 판매는 13만7000대, 생산량은 38만1000대로 각각 7.9%, 25.8% 증가했다.

친환경차 수출액은 30억9800만 달러로 전년대비 49.0% 증가한 것으로 집계됐다. 자동차 부품은 17억3500만 달러로 15.0% 늘어난 것으로 나타났다.

차종별 친환경차 10월 수출 현황을 살펴보면 하이브리드 7만3445대(+72.2%), 전기차 3만1290대(+62.6%), 플러그인 하이브리드 1670대(-32.8%), 수소차 2대(-85.7%) 등으로 전체 수출량은 전년대비 65.2% 증가한 10만6407대를 기록했다.

10월 친환경차의 내수 판매량은 8만5334대로 전년대비 34.1% 증가한 것으로 나타났다.

전기차는 3만4858대로 전년대비 판매가 81.4% 증가했고 플러그인 하이브리드는 2만434대로 66.2% 늘었다. 하이브리드는 4만8865대로 전년대비 판매가 14.0% 증가했다. 수소차는 1만4424대로 108.4% 증가한 것으로 집계됐다.

10월 지역별 수출액은 ▲북미 33억7600만 달러(+33.2%) ▲미국 28억5700만 달러(+34.5%) ▲유럽연합(EU) 11억8100만 달러(+58.2%) ▲기타 유럽 3억4300만 달러(-28.5%) ▲아시아 3억7100만 달러(-53.7%) ▲중동 4억9700만 달러(+23.8%) ▲중남미 3억6800만 달러(+27.2%) ▲오세아니아 3억4100만 달러(+37.4%) ▲아프리카 6100만 달러(+71.3%) 등으로 나타났다.

기업별 생산량은 ▲현대 16만2239대(+16.0%) ▲기아 15만4666대(+43.1%) ▲한국지엠 5만1350대(+25.4%) ▲KG모빌리티 7174대(-26.4%) ▲르노코리아 5008대(+35.8%) ▲타타대우 545대(-0.7%) 등으로 집계됐다.

산업부 관계자는 "10월 자동차 수출은 추석연휴 이동에 따른 평균 조업일수 증가와 친환경차 SUV 차종에 대한 지속적인 글로벌 수요 등에 기인해 역대 10월 자동차 수출실적 중 최대치를 달성했다"고 설명했다.

그는 이어 "산업부는 미래차 중심으로 글로벌 자동차산업의 패러다임이 변화하고 있는 만큼 국내 자동차산업이 이에 선제적으로 대응할 수 있도록 앞으로도 업계와 긴밀히 소통하며 산업 생태계의 경쟁력 강화를 위한 지원을 적극 추진할 계획"이라고 덧붙였다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지